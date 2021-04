¿Por qué el beisbol centroamericano se encuentra estancado? Los expertos opinan sobre el tema

Para nadie es un secreto que el beisbol no es el deporte más popular a nivel centroamericano, en Guatemala hay varios peloteros que dan el salto a Estados Unidos, pero la mayoría de ellos juegan en ligas universitarias.

A nivel centroamericano, el futbol es el deporte que más predomina, algunos países como Nicaragua, Panamá y Honduras han logrado colocar algunos jugadores en las Grandes Ligas.

Sin embargo, pese a que en Guatemala se practica este deporte, a pocos se les da la posibilidad de dar el salto a Estados Unidos y buscar una oportunidad en Grandes Ligas, muchos se quedan en Ligas Universitarias o Ligas Menores. ¿A qué se debe esto? Los expertos opinaron sobre el tema.

Los expertos hablan sobre el tema

Emisoras Unidas tuvo la oportunidad de participar en una charla con el reconocido comentarista Ernesto Jérez de ESPN y con el exlanzador de los Yankees Orlando ‘El Duque Hernández.

Tanto Jerez, como ‘El Duque’ fueron cuestionados sobre el por qué el béisbol en países centroamericanos no tienen mucha repercusión y no exportan tanto jugadores.

“Lo primero sería contar con apoyo, porque usted no puede desarrollarse si no cuenta con ese apoyo de parte de las federaciones, que se vayan un poco más allá que los otros deportes, quizás no pensar de una que alcanzará Grandes Ligas, pero sería bueno ver un desarrollo de una Liga para desarrollar el béisbol como deporte”, afirmó Ernesto Jerez.

‘El Duque’ Hernández, estuvo de acuerdo con las declaraciones de Jerez, y aportó el siguiente comentario:

“El punto clave es que no hay ningún apoyo de ninguna federación para los atletas de beisbol, necesitan el apoyo de los federativos hacia ese deporte, los padres también deben inculcarle a los niños que no solo es futbol, que también el béisbol es un deporte que se puede practicar”, dijo el exlanzador de los Yankees.

