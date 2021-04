Revelan que Eduardo Yáñez tiene cáncer de riñón y que teme morir

Luego de varios días desaparecido, por fin se reveló la razón por la cual Eduardo Yáñez se ha escondido de la prensa, pues está pasando por momento difíciles.

Después de la muerte de su mamá, en febrero de 2020, esta podría ser el etapa más complicada que atraviesa el actor, pues al parecer tiene cáncer.

Así lo dio a conocer un amigo del actor a la revista TVNotas y es que la silenciosa enfermedad podría haber sido detectada luego de su más reciente operación de riñón.

A principios de marzo, él compartió con su público que por segunda ocasión sería intervenido del riñón pero, de acuerdo con la fuente anteriormente citada, durante la operación los doctores encontraron que tiene cáncer.

Según la fuente, luego de la operación y que la anestesia pasó los doctores le informaron lo que habían encontrado en su cuerpo; sin embargo, el galán de telenovelas “no lo podía creer pues fue una noticia muy fuerte, pero tomó fuerzas y cuestionó a los médicos qué es lo que seguía después de esto”.

El actor quiere su espacio

De acuerdo con el amigo, Eduardo Yáñez no ha querido contar muchos detalles sobre su enfermedad pero lo que sí compartió fue que como parte de su tratamiento debe tomar quimioterapias y radioterapias; además que todo parece indicar que el tumor debe ser extraído.

“Cayó en depresión y hasta un ataque de pánico le dio pues tiene miedo de morir tan joven ya que tiene aún muchas cosas y proyectos por cumplir”, indicó la fuente.

“El estrés lo tiene mal, los enojos, la tristeza, y no es para menos con el último año que ha tenido… Edu se trataba de recuperar de la muerte de su mami (23 febrero de 2020), lo del abuso de la cortisona que lo tuvo pasado de peso y en grave riesgo, el pleito con el reportero al que le dio una cachetada y cuya demanda perdió; mi amigo no ha visto la suya, y agrégale el pleito que trae con el departamento que le quieren quitar, todo eso lo ha hecho sentir mal”.