Ordenan repetir primera declaración del exdiputado Roberto Villate

La Sala Tercera de Apelaciones resolvió que el Juzgado Sexto debe repetir la audiencia de primera declaración del exdiputado Roberto Villate.

El parlamentario figuraba como señalado en el caso relacionado con irregularidades en gastos de campaña del extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder).

Sin embargo, en enero de 2020 el referido órgano jurisdiccional dictó la falta de mérito con relación a los hechos que le imputaba el Ministerio Público (MP).

En ese sentido, los integrantes de la sala ordenaron este martes que se debe volver a desarrollar esa fase del proceso.

El objetivo es que en el nuevo fallo se fundamente la resolución por medio de la cual se benefició a Villate.

Roberto Villate es señalado del delito de fiscalización electoral de fondos, en su calidad de secretario general del partido Líder.

De acuerdo con investigaciones del MP, el partido Líder no reportó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) al menos Q21 millones utilizados para campaña electoral.

Cuando Villate todavía ocupaba el cargo de diputado al Congreso, la fiscalía presentó una solicitud de antejuicio en su contra.

La misma fue conocida y resuelta por la Corte Suprema de Justicia en febrero de 2019.

Los magistrados consideraron que debía retirársele la inmunidad para poder ser investigado.

Ante los señalamientos, el parlamentario aseguró en distintas ocasiones que estaría dispuesto a responder ante la justicia si se llegara a comprobar alguna irregularidad.

“Me quedé a cargo del partido hasta que fue cancelado, me quedé respondiendo ante el TSE. He dado la cara… no estoy prófugo”, señaló en una ocasión en la torre de tribunales.