A pesar de su enfermedad, Celine Dion brinda majestuosa presentación en Juegos Olímpicos de París

Celine Dion fue la artista encargada en terminar con broche de oro la apertura de los Juegos Olímpicos París 2024. Con una interpretación en francés, la cantautora canadiense despertó miles de emociones en las personas que disfrutaron del momento.

La superestrella canadiense se presentó en un momento importante en su carrera. Este representa su retorno a los escenarios después de cuatro años de ausencia debido a la rara enfermedad autoinmune que la afecta.

🤩 @celinedion is spectacular and Paris sparkles with the Olympic spirit! ✨

Paris 2024 is here!!! 🎉#Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/es3KmnGD2k

— The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024