MP hace pública información sobre salarios del personal

El Ministerio Público (MP) habilitó este jueves 4 de junio un portal con información pública con los salarios del personal de la institución.
A través del sitio https://www.mp.gob.gt/transparencia/ se hizo publica la información relacionada con los salarios del personal de la institución.
En el sitio se encuentran los reportes de nómina de marzo 2026, reporte de informes, becas y viáticos liquidados, por el departamento de contabilidad.
En la página web se encuentra información relacionada con número y nombre de funcionarios, servidores públicos, empleados y asesores que laboran en el sujeto y todas sus dependencias, incluyendo salarios que corresponden a cada cargo, honorarios dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica que perciban por cualquier concepto.
La fiscalía indicó que quedan exentos de esta obligación los sujetos obligados cuando se ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal e inteligencia del Estado.
El Ministerio Público hizo pública la información, horas después que rechazó una reciente solicitud de información presentada por Emisoras Unidas para conocer los salarios de la exfiscal general Consuelo Porras, el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y fiscales regionales.
La institución argumentó que la divulgación de estos datos podría comprometer la seguridad institucional y afectar el desarrollo de investigaciones penales en curso, por lo que la información fue clasificada como reservada.
La petición fue realizada ante las nuevas autoridades del MP, bajo la administración del fiscal general Gabriel García Luna, que asumió el cargo el pasado 17 de mayo para un período de gestión de cuatro años. Sin embargo, la entidad sostuvo que los montos salariales solicitados no pueden hacerse públicos debido a los riesgos que, a su criterio, implicaría su divulgación.