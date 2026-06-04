 MP hace pública información sobre salarios del personal
Nacionales

MP hace pública información sobre salarios del personal

El Ministerio Público hizo público un portal de transparencia con información de los salarios del personal de dicha institución.

Compartir:
Sede del Ministerio Público, en zona 1, tras retiro de primer punto de control de ingreso., Omar Solís/Emisoras Unidas
Sede del Ministerio Público, en zona 1, tras retiro de primer punto de control de ingreso. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Ministerio Público (MP) habilitó este jueves 4 de junio un portal con información pública con los salarios del personal de la institución. 

A través del sitio https://www.mp.gob.gt/transparencia/ se hizo publica la información relacionada con los salarios del personal de la institución. 

En el sitio se encuentran los reportes de nómina de marzo 2026, reporte de informes, becas y viáticos liquidados, por el departamento de contabilidad.

En la página web se encuentra información relacionada con número y nombre de funcionarios, servidores públicos, empleados y asesores que laboran en el sujeto y todas sus dependencias, incluyendo salarios que corresponden a cada cargo, honorarios dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica que perciban por cualquier concepto.


La fiscalía indicó que quedan exentos de esta obligación los sujetos obligados cuando se ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal e inteligencia del Estado.

El Ministerio Público hizo pública la información, horas después que rechazó una reciente solicitud de información presentada por Emisoras Unidas para conocer los salarios de la exfiscal general Consuelo Porras, el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y fiscales regionales.

Foto embed
Nómina de marzo - Captura de pantalla

La institución argumentó que la divulgación de estos datos podría comprometer la seguridad institucional y afectar el desarrollo de investigaciones penales en curso, por lo que la información fue clasificada como reservada.

La petición fue realizada ante las nuevas autoridades del MP, bajo la administración del fiscal general Gabriel García Luna, que asumió el cargo el pasado 17 de mayo para un período de gestión de cuatro años. Sin embargo, la entidad sostuvo que los montos salariales solicitados no pueden hacerse públicos debido a los riesgos que, a su criterio, implicaría su divulgación.

Guatemala y EE.UU. fortalecen alianza estratégica para enfrentar el narcotráfico

En su visita a Guatemala, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos se reunió con autoridades del Ejército nacional.

En Portada

Salario de Porras superaba los Q100 mil t
Nacionales

Salario de Porras superaba los Q100 mil

06:44 PM, Jun 04
MP hace pública información sobre salarios del personal t
Nacionales

MP hace pública información sobre salarios del personal

05:39 PM, Jun 04
Sarampión en Guatemala: Uno de cada seis pacientes ha requerido hospitalizaciónt
Nacionales

Sarampión en Guatemala: Uno de cada seis pacientes ha requerido hospitalización

01:05 PM, Jun 04
Atlético Madrid: Muere futbolista brasileño Leivinha t
Deportes

Atlético Madrid: Muere futbolista brasileño Leivinha

05:08 PM, Jun 04
Media Maratón de Cobán 2026 se pronuncia tras denuncia de una atleta t
Deportes

Media Maratón de Cobán 2026 se pronuncia tras denuncia de una atleta

02:30 PM, Jun 04

Temas

DestacadasMundial 2026GuatemalaFútbol#liganacionalCopa del Mundoredes socialesReal MadridMinisterio PúblicoFIFAEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar