MP mantiene en reserva información salarial de exfiscales

El Ministerio Público (MP) rechazó una solicitud de información presentada por Emisoras Unidas para conocer los salarios de la exfiscal general Consuelo Porras, el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y fiscales regionales.
Según la respuesta recibida, la institución argumentó que la divulgación de estos datos podría comprometer la seguridad institucional y afectar el desarrollo de investigaciones penales en curso, por lo que la información fue clasificada como reservada.
La petición fue realizada ante las nuevas autoridades del MP, bajo la administración del fiscal general Gabriel García Luna, que asumió el cargo el pasado 17 de mayo para un período de gestión de cuatro años. Sin embargo, la entidad sostuvo que los montos salariales solicitados no pueden hacerse públicos debido a los riesgos que, a su criterio, implicaría su divulgación.
Administración anterior también negó información
En febrero del presente año, cuando todavía estaba al frente del MP la exfiscal Consuelo Porras, Emisoras Unidas solicitó información con respecto al monto que se le pagaba al exjefe de la FECI, Rafael Curruchiche, por sus servicios. En esa ocasión, se recibió una respuesta de parte de la Unidad de Información Pública en la que se notificaba la negativa para compartir los datos.
En la resolución emitida por Edgar Gilberto del Cid Sánchez, jefe de la referida oficina, se indicaba que la información solicitada tiene carácter reservado por disposición legal, ya que su divulgación podría poner en riesgo la seguridad e integridad de los funcionarios y empleados de la institución.
Se indicaba, además, que revelar este tipo de datos podría causar un serio perjuicio a las actividades de investigación, prevención y persecución penal que desarrolla el ente investigador.
El ente investigador respaldó la referida resolución en los artículos 10 numerales 3 y 4, 23 numeral 4 y 42 numeral 3 de la Ley de Acceso a la Información Pública, así como lo establecido en la Constitución Política de la República y de la Ley Orgánica del MP.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7