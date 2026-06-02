 Consuelo Porras Solicita Indemnización por trabajo en MP
Nacionales

VIDEO. Consuelo Porras reaparece en sede de Finanzas para solicitar indemnización

La exfiscal general indicó que de presentarse una denuncia en su contra las enfrentaría como todo ciudadano honesto y responsable.

Compartir:
La fiscal general, Consuelo Porras, presenta su cuarto informe anual de labores 2025-2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
La fiscal general, Consuelo Porras, presenta su cuarto informe anual de labores 2025-2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La exfiscal general, Consuelo Porras, reapareció en público este martes, 2 de junio, en la sede central del Ministerio de Finanzas, en zona 1 capitalina, a donde acudió acompañada de un dispositivo de seguridad. Porras expresó que se encuentra muy bien, "mejor que todos ustedes juntos", al ser cuestionada sobre su condición actual. 

La exfuncionaria, que entregó el cargo el pasado 16 de mayo tras ocho años de una gestión cuestionada y con señalamientos internacionales, habría acudido a dicha dependencia para gestionar los trámite de la indemnización. A su salida, fue abordada por periodistas a quienes indicó que planea seguir ejerciendo su profesión. 

Además, Porras replicó que ante eventuales denuncias en su contra las enfrentaría como todo ciudadano "honesto y responsable", sin precisar detalles. 

El pasado 21 de mayo, el periodista José Rubén Zamora, fundador de el Periódico, presentó una denuncia que aseguró está sustentada con mucho rigor para que se investiguen exfuncionarios, entre ellos, Porras. 

Zamora explicó, a su salida del MP, que el expediente que fue puesto a disposición de esa entidad se trabajó "con rigor" y "mucha solidez", por lo que espera tener resultados positivos en el seguimiento de las investigaciones y que, eventualmente, se puedan tener incluso condenas contra los señalados.

¿Consuelo Porras mantendrá su esquema de seguridad?

El nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, se refirió al proceso de transición realizado en el Ministerio Público y la situación actual de su antecesora tras salir de la institución.

"Está la denuncia orientada a pedir que sean investigados y perseguidos, y espero yo que reciban su dosis importante de justicia: Alejandro Giammattei, Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso, Leonor Morales. También los jueces Jimi Bremer y (Fredy) Orellana Letona",

dijo.

Sobre este último, agregó que más que un togado parece "de la inquisición". De igual forma, compartió que la denuncia alcanza a "un par de personas" que representan la Fundación contra el Terrorismo, por considerar que con su actuar han hecho "tanto daño" a los guatemaltecos.

En Portada

Contreras y Arévalo destacan la Constitución como base de la democracia guatemaltecat
Nacionales

Contreras y Arévalo destacan la Constitución como base de la democracia guatemalteca

02:10 PM, Jun 02
Queda en suspenso resolución que devolvía edificio a empresa vinculada a Baldizónt
Nacionales

Queda en suspenso resolución que devolvía edificio a empresa vinculada a Baldizón

01:35 PM, Jun 02
Cuatro de los reos fugados de Fraijanes II habrían salido de Guatemalat
Nacionales

Cuatro de los reos fugados de Fraijanes II habrían salido de Guatemala

12:11 PM, Jun 02
VIDEO. Consuelo Porras reaparece en sede de Finanzas para solicitar indemnización t
Nacionales

VIDEO. Consuelo Porras reaparece en sede de Finanzas para solicitar indemnización

02:01 PM, Jun 02
¿Dónde seguir los próximos partidos amistosos de Guatemala?t
Deportes

¿Dónde seguir los próximos partidos amistosos de Guatemala?

02:01 PM, Jun 02

Temas

DestacadasGuatemalaMundial 2026Fútbol#liganacionalCopa del Mundoredes socialesMinisterio PúblicoReal MadridLiga NacionalFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar