Consuelo Porras Solicita Indemnización por trabajo en MP

La exfiscal general, Consuelo Porras, reapareció en público este martes, 2 de junio, en la sede central del Ministerio de Finanzas, en zona 1 capitalina, a donde acudió acompañada de un dispositivo de seguridad. Porras expresó que se encuentra muy bien, "mejor que todos ustedes juntos", al ser cuestionada sobre su condición actual.
La exfuncionaria, que entregó el cargo el pasado 16 de mayo tras ocho años de una gestión cuestionada y con señalamientos internacionales, habría acudido a dicha dependencia para gestionar los trámite de la indemnización. A su salida, fue abordada por periodistas a quienes indicó que planea seguir ejerciendo su profesión.
Además, Porras replicó que ante eventuales denuncias en su contra las enfrentaría como todo ciudadano "honesto y responsable", sin precisar detalles.
El pasado 21 de mayo, el periodista José Rubén Zamora, fundador de el Periódico, presentó una denuncia que aseguró está sustentada con mucho rigor para que se investiguen exfuncionarios, entre ellos, Porras.
Zamora explicó, a su salida del MP, que el expediente que fue puesto a disposición de esa entidad se trabajó "con rigor" y "mucha solidez", por lo que espera tener resultados positivos en el seguimiento de las investigaciones y que, eventualmente, se puedan tener incluso condenas contra los señalados.
"Está la denuncia orientada a pedir que sean investigados y perseguidos, y espero yo que reciban su dosis importante de justicia: Alejandro Giammattei, Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso, Leonor Morales. También los jueces Jimi Bremer y (Fredy) Orellana Letona",
dijo.
Sobre este último, agregó que más que un togado parece "de la inquisición". De igual forma, compartió que la denuncia alcanza a "un par de personas" que representan la Fundación contra el Terrorismo, por considerar que con su actuar han hecho "tanto daño" a los guatemaltecos.