Linda Blair: Inspeccionan su propiedad por 100 perros

La reconocida actriz Linda Blair, famosa mundialmente por interpretar a Regan MacNeil en la película de terror El Exorcista, fue objeto de una inspección por parte de las autoridades del condado de Los Ángeles, California. Lo anterior, tras reportes sobre una presunta operación de una perrera que albergaba a más de 100 perros.
El operativo fue realizado por el Departamento de Control y Cuidado Animal del condado, en conjunto con el Departamento de Planificación Regional. Según explicaron las autoridades, la inspección tuvo como objetivo verificar las condiciones de bienestar de los animales, así como el cumplimiento de las normas de seguridad y los permisos correspondientes.
De acuerdo con la información difundida, la propiedad llamó la atención debido a que Blair mantiene desde hace más de dos décadas una intensa labor de rescate de animales mediante su fundación Linda Blair WorldHeart Foundation.
Uno de los aspectos que motivó la inspección fue que los permisos relacionados con la operación de la perrera habrían expirado en 2023 y las autoridades aseguraron que intentaron comunicarse previamente sin obtener respuesta. La orden de inspección permitió revisar el inmueble para confirmar que las instalaciones cumplían con la normativa vigente.
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Tras el procedimiento, se informó que ningún perro fue retirado de la propiedad y que la actriz colaboró en todo momento con los funcionarios durante la revisión. Las autoridades tampoco reportaron incidentes durante el operativo. Horas después, Linda Blair publicó un video en su cuenta de Instagram para tranquilizar a sus seguidores.
La actriz afirmó que tanto ella como los animales se encontraban en buen estado y aseguró que la situación se relaciona principalmente con trámites administrativos y la actualización de documentación sobre la propiedad.
Además, explicó que ya trabaja en el traslado de su fundación a un nuevo espacio que le permita ampliar sus labores de rescate y cuidado animal. Blair también expresó su sorpresa por el despliegue de las autoridades, señalando que le habría parecido más apropiado recibir primero una notificación formal por correo.