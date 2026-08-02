Piden precaución por cierre en la zona 4 de Villa Nueva

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) instalaron conos y señalización en la 16 avenida y 3ª. calle de la zona 4 de Villa Nueva, por trabajos que se realizan en el tenido eléctrico del lugar. Dalia Santos, vocera vial de ese municipio, informó que por esa razón, el tránsito se está desviando en el redondel de la colonia Enriqueta.
Santos precisó que en el área se desvía el tránsito con dirección hacia la zona 5, para que los automovilistas transiten sobre la colonia Covitigs y posteriormente se incorporen al centro del municipio. La comunicadora pidió planificar los viajes hacia el centro de Villa Nueva, tomando en cuenta que las labores se realizan en esta arteria, considerada como una vía principal en Villa Nueva.
Durante los procedimientos, la PMT de Villa Nueva instaló algunos separadores de plástico para cerrar el paso e instaló a varios policías para regular el paso de vehículos y dar instrucciones a los conductores para llegar a su destino.
Asimismo, reportaron que un autobús con desperfectos mecánicos fue atendido en la bajada del Paraíso, zona 5 de Villa Nueva, donde los agentes ayudaron a los afectados, coordinando una grúa para poder movilizar la unidad de transporte.
Más trabajos en la electricidad de Villa Nueva
Santos también compartió que un camión de servicio en la entidad encargada de la electricidad local trabaja en la colonia Linda Vista, zona 4 de Villa Nueva, haciendo varias reparaciones. Las autoridades pidieron precaución en esta colonia, porque en algunos sectores se mantiene bloqueado un carril, por las labores y la instalación de camiones.
La comunicadora pidió seguir las instrucciones de los agentes de tránsito, para mantener el orden, fluidez y seguridad en las calles donde se hacen trabajos en el alumbrado público. Asimismo, indicó que las rutas serán liberadas cuando finalicen las reparaciones.
Caravana para la tarde en Villa Nueva
Santos agregó que para las 15:00 horas se tiene programada una caravana de vehículos de transporte de pasajeros adornados. Los automotores recorrerán diferentes vías a esa hora, porque los conductores celebrarán el Día del Chofer, en honor a su patrono San Cristóbal.