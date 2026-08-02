Guatemala suma más medallas gracias a la Media Maratón

La delegación de Guatemala volvió a subir al podio este domingo 2 de agosto gracias a una destacada actuación en la prueba de Media Maratón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se llevan a cabo Santo Domingo, República Dominicana. Desde las primeras horas de la jornada, los atletas nacionales demostraron su capacidad para competir al más alto nivel, conquistando una medalla de plata y una de bronce que fortalecen la participación chapina en la justa regional.
En la rama masculina, Alberto González firmó una sobresaliente carrera para quedarse con la medalla de plata tras cruzar la meta con un tiempo de 1:04:57 horas. El fondista mantuvo un ritmo competitivo durante todo el recorrido y protagonizó un gran esfuerzo que le permitió asegurar el segundo lugar, sumando una valiosa presea para Guatemala en una de las pruebas de mayor exigencia del atletismo.
Sobresaliente actuación de la delegación de Guatemala
Por su parte, Viviana Aroche también dejó en alto el nombre del país al conquistar la medalla de bronce en la competencia femenina. La guatemalteca completó la Media Maratón en un tiempo de 1:14:30 horas, resultado que le permitió finalizar en la tercera posición y aportar una nueva alegría para la delegación nacional, que continúa destacando en diferentes disciplinas del certamen.
Con estos resultados, Guatemala alcanzó un total de 46 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al momento de la redacción de esta nota. La cosecha nacional está integrada por 10 medallas de oro, 19 de plata y 17 de bronce, una cifra que refleja el buen desempeño de los atletas chapines. Además, la delegación mantiene la expectativa de incrementar su botín durante el resto de la jornada con nuevas oportunidades de subir al podio.