Adolescente muere cuando ascendía el Volcán de Acatenango

Un menor de edad falleció en el Volcán de Acatenango este domingo, 2 de agosto de 2026, cuando ascendía el coloso junto a un grupo de personas, reportaron los Bomberos Municipales Departamentales, quienes hicieron el encuentro a varias personas y guías turísticos que descendían del lugar con el cuerpo.
Los paramédicos inspeccionaron el cuerpo y confirmaron que el adolescente había fallecido, por lo que recuperaron el cuerpo y lo trasladaron hacia la aldea La Soledad, en donde notificaron a las autoridades para que se realicen los trámites de rigor.
Los rescatistas de la estación de Acatenango llegaron a las faldas del coloso cuando aún no había amanecido y subieron a pie varios kilómetros, hasta hacerle el encuentro a un grupo de turistas y guías de turismo, quienes llevaban el cuerpo hacia abajo. Los cuerpos de rescate cubrieron el cuerpo con una manta, mientras los fiscales del Ministerio Público llegaban para levantar al fallecido.
Adolescente es identificado en el Acatenango
Mario Upún, vocero de los Bomberos Municipales Departamentales, confirmó que la víctima mortal fue identificada como Gregorio Jacinto Xax Toc, de 17 años de edad. Asimismo, establecieron que la víctima había llegado al lugar desde su lugar de origen, el paraje Pasajoc Maczul Segundo, del departamento de Totonicapán.
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Recomendaciones para subir volcanes como el Acatenango
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) aconseja de manera permanente que "antes de cualquier excursión, es importante conocer las condiciones meteorológicas consultando el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) y contar con el acompañamiento de un guía turístico autorizado que conozca la zona".
También se debe informar a las autoridades locales sobre la actividad planificada, mantener comunicación con familiares y reportar cualquier emergencia al 119 de la CONRED", afirman.
El ente de prevención agrega que "cada volcán presenta distintos niveles de dificultad, por lo que se recomienda prepararse física y mentalmente. Llevar equipo adecuado, como ropa térmica, gorro, mochila resistente, botiquín de primeros auxilios, agua y alimentos, garantiza una experiencia más segura. Además, no debe separarse del grupo, seguir las indicaciones del guía y mantener limpio el entorno".
"A través del INSIVUMEH y el Departamento de Prevención de Volcanes -DPV- de la SE-CONRED se mantiene monitoreo constante en los volcanes de Fuego, Pacaya y Santiaguito, informando sobre su actividad y condiciones de seguridad. Se recuerda que no es recomendable ascender hasta los cráteres debido a su constante actividad", enfatizaron.
Conred además afirma que el ascenso a volcanes combina naturaleza, aventura y aprendizaje, pero también exige responsabilidad.
La CONRED invita a planificar con anticipación, acatar las recomendaciones y practicar un turismo de aventura seguro y respetuoso con el medio ambiente. Para conocer más sobre guías certificados y destinos de turismo seguro, puede comunicarse con el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- al número 1500", instruyeron.