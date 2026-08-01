Autorizan alza al precio del pasaje por costos del diésel

La Junta Directiva de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) autorizó una medida de contingencia que establece un alza al precio del pasaje, con techo tarifario temporal, para los buses del servicio público colectivo urbano, operados por concesionarios autorizados. Según la EMT, el alza autorizada busca frenar la especulación y los abusos de pilotos y ayudantes, en cuanto al cobro excesivo por el transporte de los pasajeros.
De esa manera, la entidad busca garantizar la rentabilidad mínima necesaria para evitar la paralización de unidades en las rutas urbanas. Las autoridades explicaron que el costo del pasaje irá de la mano del costo del diésel, dependiendo de la tarifa vigente.
La EMT añadió que, de acuerdo con lo dispuesto por la EMT, el precio del pasaje se ajustará de forma directa conforme a los costos del galón de diésel en el mercado nacional, quedando de la siguiente forma:
- Si el precio del galón de diésel está entre los Q30 y Q49.99, se autoriza un costo del pasaje de Q6.00.
- Si el costo del combustible supera la barrera de los Q50 por galón, el costo del pasaje podrá ascender hasta Q7.00.
Cabe resaltar que este aumento al precio del pasaje únicamente aplicará para los autobuses que cuenten con un sistema electrónico de prepago, por lo que pilotos y ayudantes solo podrán hacer los cobros con tarjeta y no con dinero en efectivo.
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Prohibiciones a pilotos y ayudantes en el cobro del pasaje
"Las autoridades municipales enfatizaron que la aplicación de estas tarifas estará estrictamente ligada al cumplimiento del pago digital", indicaron.
Además, establecieron que el cobro del pasaje deberá realizarse exclusivamente mediante el sistema electrónico de prepago, prohibiendo de manera rotunda el manejo de dinero en efectivo a bordo de los autobuses.
"Con esta decisión, la entidad reguladora pretende brindar reglas claras tanto a la población usuaria como a las empresas prestadoras del servicio, manteniendo operativo el sistema de transporte frente a las fluctuaciones de los combustibles", comunicaron.
Para comprobar la correcta prestación del servicio, anunciaron que desplegarán supervisores de transporte y harán operativos en distintos puntos estratégicos de la capital para certificar que ningún operador altere las tarifas ni cobre en efectivo.