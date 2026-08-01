 Hombre es sorprendido atacando con arma blanca a su mamá
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Hombre es sorprendido atacando con arma blanca a su mamá

Además de la captura, los agentes de la PNC ayudaron a la mujer herida, llevándola a la emergencia de un centro hospitalario.

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El detenido fue llevado hasta la sede de la comisaría 33 de la PNC., PNC de Guatemala.
El detenido fue llevado hasta la sede de la comisaría 33 de la PNC. / FOTO: PNC de Guatemala.
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Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) hacían un operativo de rutina cuando sorprendieron a un hombre atacando a su mamá con un arma blanca, reportaron este sábado, 1 de agosto de 2026. En la información oficial, los uniformados relataron que el ahora detenido estaba acuchillando a su propia madre, por lo que fue reducido al orden para ser puesto a disposición de la justicia.

Los agentes identificaron al detenido como Melvin Estuardo Acevedo López, de 24 años, alias "Chuky", quien fue encontrado en una vivienda de la zona 3 de Río Bravo, departamento de Suchitepéquez. En tanto, la mujer herida no fue identificada, pero se le calcularon unos 43 años de edad.

La PNC describió que la mujer que fue atacada con arma blanca por su propio hijo fue llevada a la emergencia de un centro asistencial. La afectada presentaba varias heridas de arma blanca al momento de la atención, informaron los policías.

El detenido vestía playera roja, pantalón azul y tenis blancos con rayas negras al momento de su detención. Fueron varios agentes quienes infringieron orden en el ahora detenido, para después llevarlo ante las autoridades judiciales correspondientes.

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Decomisos tras atención a mujer atacada

Luego de dar los primeros auxilios y llevar a la mujer afectada hacia un centro asistencial, los policías hicieron una inspección en el área del ataque. Según las imágenes compartidas, en el área los agentes encontraron un cuchillo con el que aparentemente se cometía el ataque armado.

El utensilio de cocina fue incautado por la PNC para presentarlo ante las instancias encargadas de hacer las investigaciones del caso. Por el momento se desconocen las razones por las que este detenido perpetró el ataque en contra de su propia madre.

Las autoridades también realizarán los procedimientos necesarios para averiguar las razones por la que el detenido fue encontrado atacando con arma blanca a su mamá. Las autoridades determinarán si el detenido estaba bajo efectos de alguna sustancia.

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