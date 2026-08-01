Real Madrid empata en su primer amistoso internacional

El Real Madrid inició su pretemporada con un empate 2-2 frente a la Fiorentina en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt, Austria, en un encuentro que dejó sensaciones encontradas para el conjunto dirigido por José Mourinho. Aunque el equipo blanco llegó a dominar el marcador con una ventaja de dos goles durante la primera mitad, terminó cediendo el empate ante un rival que mostró un mayor ritmo de competencia tras haber disputado varios amistosos previamente.
El conjunto madridista presentó una alineación marcada por las numerosas bajas y la presencia de varios futbolistas de la cantera. Las limitaciones defensivas obligaron al cuerpo técnico a improvisar en la zaga, mientras que el debut de Denzel Dumfries como extremo derecho fue una de las principales novedades del once inicial. Pese a ello, el Real Madrid fue efectivo en ataque y abrió el marcador gracias a Endrick, quien definió con gran calidad tras una asistencia desde la banda. Poco después, Alexis Ciria amplió la diferencia al aprovechar un generoso pase de Camavinga dentro del área para firmar el 2-0.
Un Real Madrid de más a menos
La reacción de la Fiorentina comenzó antes del descanso con el descuento de Piccoli, quien aprovechó un desajuste defensivo para devolver a su equipo al partido. En la segunda mitad, el conjunto italiano mantuvo la presión y encontró el empate mediante un cabezazo de Moise Kean, tras una acción en la que la defensa madridista volvió a evidenciar falta de contundencia.
A medida que avanzaron los minutos, el desgaste físico y las numerosas sustituciones redujeron el ritmo del encuentro, aunque el Real Madrid también aprovechó para dar minutos a jóvenes promesas como Carlos Espí, quien debutó con el primer equipo y dejó muestras de su entrega pese a no poder convertir una clara oportunidad.
El empate final deja pocas conclusiones definitivas por tratarse del primer compromiso de preparación, pero sí evidencia varios aspectos que el cuerpo técnico deberá corregir antes del inicio de la temporada oficial. La falta de solidez defensiva, la necesidad de recuperar a los jugadores lesionados y la integración de los nuevos futbolistas serán algunos de los principales retos para un Real Madrid que apenas comienza su camino en una nueva etapa y que buscará llegar en las mejores condiciones al arranque de las competiciones oficiales.