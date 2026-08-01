 Bomberos atienden parto en plena estación de Jalpatagua
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Bomberos atienden parto en plena estación de Jalpatagua

Paramédicos realizaron los protocolos de emergencia y atendieron un parto exitoso en la estación de Jalpatagua, Jutiapa.

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El bebé y la madre fueron trasladados hacia un Centro de Atención Permanente local., Bomberos Municipales Departamentales.
El bebé y la madre fueron trasladados hacia un Centro de Atención Permanente local. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.
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Bomberos Municipales Departamentales, con sede en la estación de Jalpatagua, Jutiapa, atendieron un parto de manera exitosa, durante la mañana de este sábado, 1 de agosto de 2026. Los paramédicos ejecutaron los protocolos dentro de la estación bomberil, luego de que una mujer en labor de parto llegara a esas instalaciones en demanda de atención médica.

En sus canales oficiales, el referido cuerpo de socorro aseguró que el bebé llegó al mundo gracias a la atención prehospitalaria de los uniformados, quienes recibieron al bebé sin ninguna complicación. Posteriormente, la madre y el pequeño fueron trasladados al Centro de Atención Permanente local para las atenciones correspondientes.

Mario Upun, vocero de Bomberos Municipales Departamentales, reportó que el parto fue atendido a las 5:45 horas en la citada estación. Narró que la paciente llegó cuando ya experimentaba las contracciones de manera recurrente.

Los paramédicos declararon que el parto fue exitoso y concluyó a las 6:00 horas, luego de que se ejecutaran todos los procedimientos médicos, seguidos al pie de la letra por el personal de este cuerpo de rescatistas.

En otras noticias: Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, realizará varias actividades en el país, durante una visita oficial.

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Por su parte el Congreso informó que el Decreto se encuentra en fase de observaciones y el mismo podría enviarse al Organismo Ejecutivo a partir del martes 4 de agosto.

Mujer alumbra a una bebé durante el parto

Según el reporte de los rescatistas, tras el procedimiento del parto, la mujer dio a luz a una bebé y posteriormente se les hizo, a ambas, un procedimiento de limpieza. Posteriormente, la madre decidió ir hacia el Centro de Atención Permanente del Ministerio de Salud por sus propios medios.

"La paciente se trasladó, junto a la bebé, hacia el municipio de Conguaco, por sus propios medios", indicó el oficial Upún.

Asimismo, los rescatistas informaron que la mamá fue identificada como Sindy Carolina Arriaza Revolorio, de 27 años, originaria del municipio de Conguaco, departamento de Jutiapa.

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Parto exitoso en Jalpatagua, Jutiapa. - Bomberos Municipales Departamentales.

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