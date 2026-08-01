 Ana Lucía Martínez inicia el torneo con gol y triunfo
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Ana Lucía Martínez inicia el Apertura 2026 con gol y triunfo para Cruz Azul

La futbolista guatemalteca volvió a responder en los momentos importantes y selló el triunfo de Cruz Azul sobre Atlas con un gol en el último minuto.

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Ana Lucía Martínez inició su tercer torneo con Cruz Azul - Cruz Azul
Ana Lucía Martínez inició su tercer torneo con Cruz Azul / FOTO: Cruz Azul
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Ana Lucía Martínez comenzó de manera inmejorable el torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil al ser protagonista en la victoria de Cruz Azul por 3-1 sobre Atlas. La delantera guatemalteca volvió a demostrar por qué es una de las figuras más importantes del conjunto celeste al colaborar con un gol que selló el triunfo en la jornada inaugural, enviando un mensaje claro sobre el gran nivel con el que afronta una nueva temporada.

Aunque la "Máquina" se vio sorprendida al recibir el primer gol del encuentro, el equipo mostró carácter y capacidad de reacción para darle la vuelta al marcador en el Estadio Centenario de Cuernavaca, Morelos. Cuando el partido entraba en su recta final, Martínez apareció con la serenidad que la caracteriza y, desde el punto penal al minuto 90, convirtió el 3-1 definitivo, desatando la celebración del conjunto cementero y asegurando un estreno exitoso en el campeonato.

Ana Lucía Martínez confirma su gran momento en Cruz Azul

El tanto también ratifica el extraordinario momento que vive la atacante nacional con Cruz Azul, institución en la que disputa su tercer torneo. Su impacto ha sido inmediato desde su llegada, convirtiéndose en una pieza clave dentro del esquema ofensivo del equipo. Como muestra de su regularidad y rendimiento, en los dos certámenes anteriores fue distinguida con el reconocimiento a la Mejor Jugadora del Torneo, un premio otorgado por la propia Liga MX Femenil que refleja su constante protagonismo dentro del campeonato.

Ahora, el siguiente desafío para Ana Lucía Martínez y Cruz Azul será una de las pruebas más exigentes del semestre. Las celestes visitarán al América, vigente campeón de la Liga MX Femenil y reciente ganador del Campeón de Campeones tras imponerse a Tigres. Será un duelo de alta exigencia en el que la futbolista guatemalteca buscará mantener su buen momento y liderar a su equipo en uno de los encuentros más atractivos de las primeras jornadas del Apertura 2026.

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Ana Lucía Martínez destaca con Cruz Azul Femenil - @AzulFemenil

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