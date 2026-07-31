Cambios en Gobierno: Viceministros de Energía y Economía dejan cargos

Los Ministerio de Economía (Mineco) y Energía y Minas (MEM) anunciaron este viernes 31 de julio, la salida de dos de sus viceministros.
El Ministerio de Economía informó que, a partir de este 31 de julio, Valeria Prado concluirá sus funciones como viceministra de Inversión y Competencia para incorporarse, a partir del 1 de agosto, a la Presidencia de la República, desde donde brindará asesoría especializada para el impulso de proyectos estratégicos y prioritarios del Gobierno.
Prado asumió como viceministra de Asuntos Registrales en abril de 2024, a partir de abril de 2025, lideró el Viceministerio de Inversión y Competencia, desde donde promovió la agenda de competitividad e inversión del Ministerio de Economía y acompañó la agenda institucional relacionada con el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Recíproco sobre Aranceles con los Estados Unidos.
Mientras que Luis Arturo Mérida, presentó su renuncia al cargo de Viceministro encargado del Área Energética del MEM, el cual será efectivo a partir del 1 de agosto de 2026.
La institución reitera que las acciones, programas y proyectos impulsados por el Viceministerio del Área Energética continuarán desarrollándose con normalidad, garantizando la continuidad de la gestión institucional y el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Ministerio en beneficio de la población guatemalteca.
Luis Arturo Mérida Peralta fue nombrado como Viceministro de Energía y Minas encargado del Área Energética, el pasado 21 de mayo.
Mérida Peralta asumió el viceministerio luego que Juan Fernando Castro, presentó su renuncia por motivos personales.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7*