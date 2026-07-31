Insivumeh potencia alerta sísmica en Guatemala

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) anunció avances clave en la Red Sismológica Nacional y en el sistema de Alerta Temprana de Terremotos, como parte del proyecto regional impulsado desde 2016 junto al Servicio Sismológico Suizo en América Central. Este esfuerzo, implementado en tres fases, fortaleció tanto la infraestructura de monitoreo como las capacidades técnicas locales en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
El seguimiento que se ha dado en cuanto al monitoreo de la actividad sísmica fue presentado este viernes, 31 de julio, en una conferencia de prensa que brindaron las autoridades del ente científico, incluido su director Edwin Rojas; y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), representada por la secretaria Claudinne Ogaldes.
Rojas detalló que en 2024 fue presentada la aplicación móvil "INSIVUMEH Alerta de Terremotos", desarrollada y validada en colaboración con expertos suizos, estableciéndose como el primer método oficial de notificaciones sísmicas en Guatemala. Desde su lanzamiento la aplicación ha notificado 649 sismos —163 en 2024, 335 en 2025 y 151 en el primer semestre de 2026— siguiendo criterios que priorizan solo los eventos sísmicos que superan ciertos umbrales de alerta, cuidando así la pertinencia de las notificaciones.
El funcionario detalló que la efectividad de este sistema quedó demostrada, por ejemplo, durante el sismo de magnitud 6.4 en mayo de 2024, donde 9,844 usuarios recibieron alertas previas, de los cuales 6,198 accedieron a la información con más de 10 segundos de anticipación. Actualmente ya más de medio millón de personas utilizan la app de forma activa.
Más estaciones, mayor cobertura y nuevas fallas identificadas
Como parte de la modernización, la Red Sismológica Nacional incrementó de 30 a 85 estaciones en funcionamiento entre 2022 y 2026, lo que representa una ampliación superior al 80% en la cobertura. Estas estaciones, con transmisión de datos en tiempo real y alineadas a estándares internacionales de calidad, han mejorado el conocimiento sobre las fuentes sísmicas del país. Así, mientras en 2018 se contabilizaban 850 sismos registrados, para 2025 la cifra escaló a 11,804, reafirmando el impacto del monitoreo extendido y precisando una tasa de crecimiento anual media del 39% en el registro de eventos sísmicos entre 2018 y 2025.
El director del Insivumeh indicó que, tras las secuencias sísmicas que afectaron a Sacatepéquez y Jutiapa en 2025, se elaboraron nuevos documentos técnicos detallando amenazas geológicas inéditas vinculadas a estos movimientos de tierra.
La red de monitoreo se sigue expandiendo, con la instalación de estaciones recientes en Coatepeque, Quetzaltenango, Moyuta, Jutiapa y La Democracia, Escuintla. Además, el Insivumeh mantiene un proceso continuo de adquisición de estaciones sísmicas y volcánicas, considerando la posible relación entre diferentes tipos de eventos naturales.
Las autoridades de protección civil destacaron que la complejidad geológica de Guatemala obliga a analizar y reconfigurar la ubicación de sensores, especialmente a raíz del rediseño de la actividad sísmica del país. Por ejemplo, el fallamiento de San Juan del Obispo, en Sacatepéquez, permitió identificar nuevas fallas previamente desconocidas gracias a la información reciente recolectada por la red nacional. Una situación similar ocurre en Jutiapa, donde nuevos sistemas de fallas han sido detectados.
App en mejora continua para alertar a ciudadanos
El mantenimiento y mejora de estas plataformas plantea retos operativos constantes. El Insivumeh reiteró su compromiso para garantizar resultados robustos y confiables, por lo que continuará modernizando tanto la Red Sismológica Nacional como el sistema de alerta ante la amenaza sísmica permanente.
Actualmente la "INSIVUMEH Alerta de Terremotos" se encuentra en una fase de revisión, mantenimiento y mejoras siguiendo estándares globales, pero mantiene su funcionamiento y fiabilidad.
La entidad invitó a la ciudadanía a visitar su visor sísmico en YouTube y recordó que está a disposición del Sistema Conred una nueva herramienta para recibir alertas sísmicas instantáneas.
Finalmente, recordó la importancia de mantener actualizada la aplicación, asegurar el acceso a internet y permitir que cierre automáticamente para garantizar su óptimo desempeño.