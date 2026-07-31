VIDEOS. Fuerte dispositivo para desalojo de mujer en Quiché

En las redes sociales han circulado imágenes de incidentes ocurridos en el lugar denominado Xecoxó, aldea Tzalbal, municipio de Santa María Nebaj, Quiché, donde se observa un fuerte dispositivo de seguridad que se implementó para realizar una diligencia en la que, según las publicaciones, fue desalojada una adulta mayor de un inmueble.
Los pobladores de la comunidad expresaron su inconformidad por lo ocurrido. Señalaron que el hijo de esta persona inició el proceso legal en contra de su progenitora para quitarle sus propiedades.
Por ello, desarrollaron una manifestación en las afueras de la sede del Ministerio Público y posteriormente acudieron a la vivienda de la jueza Ada López para que explicara los motivos de la orden de desalojo a la que se daba cumplimiento.
De forma preliminar se conoció que, ante su inconformidad, los comunitarios le prendieron fuego a la vivienda de la funcionaria judicial por supuestamente emitir la referida orden, señalando irregularidades en el procedimiento judicial.
Los Bomberos Voluntarios informaron que trasladaron unidades tras recibir alertas sobre un incendio estructural en una vivienda en la aldea Tzalbal, en Santa María Nebaj; sin embargo, los manifestantes impidieron la intervención de los socorristas y no se pudo combatir el fuego.
PNC se pronuncia
La Policía Nacional Civil (PNC) se pronunció con respecto a la diligencia realizada en Nebaj, Quiché, y explicó que se encuentra realizando las verificaciones internas sobre las actuaciones policiales durante el proceso.
Por medio de un comunicado, la entidad detalló que se trató de un "lanzamiento judicial" solicitado por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Civil de la localidad, en el cual estuvo presente personal policial que actuó conforme a los protocolos establecidos y en apego a la ley.
Agregó que en el lugar participaron representantes de la judicatura que emitió la orden, una intérprete judicial y el Ministerio Público, entidad encargada de dirigir las diligencias y se contó con el acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos.