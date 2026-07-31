Guatemala fortalece la atención en puestos fronterizos ante incremento de viajeros por fiestas agostinas

El Instituto Guatemalteco de Migración dio a conocer este viernes, 31 de julio, que se implementará un plan de fortalecimiento operativo en los principales puestos fronterizos del país con motivo de las fiestas agostinas de El Salvador.
Este es un período en el que se registra un incremento en el ingreso de visitantes salvadoreños y de otras personas que aprovechan el descanso para visitar Guatemala.
Como parte de estas acciones, los puestos fronterizos de Valle Nuevo, Pedro de Alvarado, Nueva Anguiatú y San Cristóbal, así como el Aeropuerto Internacional La Aurora, contarán con personal de refuerzo para garantizar una atención migratoria ágil, segura y ordenada durante la temporada de mayor afluencia.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7