 Ministerio de Educación crea programa de subvención
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Mineduc crea programa de subvenciones para fortalecer la educación extraescolar

El tema se enfoca en las organizaciones y asociaciones que prestan servicios de educación extraescolar.

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El Ministerio de Educación (Mineduc) oficializó la creación del Programa de Subvención a Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones e Instituciones legalmente constituidas que desarrollen y presten servicios gratuitos de educación extraescolar, mediante el Acuerdo Ministerial No. 3342-2026, publicado este viernes en el Diario de Centro América.

La normativa tiene como objetivo ampliar la cobertura de los servicios de educación extraescolar dirigidos a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad, incluyendo personas en condiciones de pobreza, exclusión, rezago educativo, discapacidad, movilidad humana y sobreedad escolar.

De acuerdo con el acuerdo ministerial, las subvenciones podrán otorgarse a organizaciones legalmente constituidas que desarrollen programas gratuitos de formación académica, educación alternativa, capacitación laboral, emprendimiento y otras modalidades flexibles de enseñanza, alineadas con las políticas educativas nacionales.

El programa contempla dos modalidades de financiamiento: una subvención gestionada por el Ministerio de Educación, incorporada al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, y una asignación especial aprobada por el Congreso de la República, ambas sujetas al cumplimiento de requisitos legales, técnicos, administrativos y financieros.

Asimismo, el acuerdo establece los procedimientos para solicitar nuevas subvenciones, renovar apoyos existentes y gestionar ampliaciones presupuestarias, además de definir obligaciones para las entidades beneficiarias en materia de transparencia, rendición de cuentas, supervisión y resguardo de la documentación relacionada con la ejecución de los recursos.

Entre las prohibiciones destacan el uso de los fondos para fines distintos a los autorizados, la subcontratación de los servicios financiados, la realización de modificaciones no autorizadas al presupuesto y el empleo de los recursos para actividades político-partidarias, religiosas o ajenas a los objetivos educativos del programa.

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El Ministerio de Educación indicó que, con la resolución dictada, se confirma que esa cartera ha actuado conforme a la ley.

Aplicación de lineamientos

La Dirección General de Educación Extraescolar (DIGEEX) será la responsable de emitir los lineamientos técnicos, coordinar la evaluación de expedientes y dar seguimiento a la ejecución del programa, mientras que las Direcciones Departamentales de Educación administrarán el proceso en sus respectivas jurisdicciones.

El Acuerdo Ministerial No. 3342-2026 entró en vigencia de forma inmediata tras su publicación oficial en el Diario de Centro América. Según el Ministerio de Educación, la iniciativa busca fortalecer la cobertura educativa y garantizar mayores oportunidades de acceso a programas de formación para poblaciones en condiciones de vulnerabilidad en todo el país.

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