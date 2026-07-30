Juzgado ordena levantar el emplazamiento promovido contra el Mineduc

El Juzgado Noveno Pluripersonal de Trabajo resolvió a favor del Ministerio de Educación (Mineduc) y ordenó levantar el emplazamiento promovido por el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), según informó la cartera educativa en un comunicado oficial.
De acuerdo con el Ministerio, el tribunal determinó que el sindicato acudió a la vía judicial sin haber concluido previamente el proceso de negociación por la vía directa, por lo que dispuso dejar sin efecto el emplazamiento.
El Mineduc señaló que esta resolución constituye un nuevo respaldo a la legalidad de las actuaciones realizadas por la institución durante el proceso. Asimismo, reiteró que continuará impulsando acciones enfocadas en el fortalecimiento del sistema educativo.
En su pronunciamiento, la cartera destacó que el respeto a los derechos laborales debe mantenerse en equilibrio con la garantía del derecho a la educación, al afirmar que "los derechos laborales se respetan; el derecho a la educación no se negocia".
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7