 Fuerte sismo sacude Guatemala este 30 de julio 2026
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Fuerte sismo sacude Guatemala durante la madrugada de este jueves

Temblor alarma a los guatemaltecos durante la madrugada de este 30 de julio.

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El sismo tuvo epicentro en el Océano Pacífico., Archivo.
El sismo tuvo epicentro en el Océano Pacífico. / FOTO: Archivo.
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Un fuerte sismo fue sensible durante la madrugada de este jueves 30 de julio de 2026 en distintos puntos del país, incluido el departamento de Guatemala, donde el movimiento despertó a numerosas personas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el evento sísmico se registró a las 00:58 horas y tuvo su epicentro en el departamento de Escuintla. Asimismo, reveló que el temblor alcanzó una magnitud de 5.9. 

Recomendaciones 

Hasta el momento, no se ha emitido información oficial sobre posibles daños o personas afectadas a causa del movimiento telúrico. Se espera que en las próximas horas las instituciones correspondientes den a conocer más detalles conforme avancen las verificaciones en las áreas donde el sismo fue percibido.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada por medio de los canales oficiales del Insivumeh y atender las indicaciones de los organismos de respuesta en caso de que se registren réplicas o nuevas actualizaciones.

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