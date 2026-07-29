Con golazo de Ronaldo Cisneros, Alajuelense derrotó a Xelajú

En el estadio Alejandro Morera Soto, de Alajuela, Costa Rica, el futbol volvió a enfrentar a la Liga Deportiva Alajuelense ante Xelajú M. C. La última vez que estos dos equipos se vieron las caras fue en la final de la Copa Centroamericana 2025, la cual quedó a favor del representativo costarricense tras un global en la serie y una definición desde el punto penal.
Esta noche, donde una Luna llena acompañó el partido, tanto "Manudos" como "Suerchivos" hacían su debut en el grupo A de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026. En este grupo, ya se había abierto la actividad con el triunfo de Diriangén de Nicaragua sobre Plaza Amador de Panamá por 4-2. En la primera fecha el equipo que descansó fue el Firpo de El Salvador.
Con sus mejores armas, el mexicano Roberto Hernández salió con la idea de hacer un gran partido a los costarricenses y lograr sumar puntos en su visita al estadio Alejandro Morera Soto.
La primera parte tuvo como protagonista a Xelajú M. C., que logró a través de Jesús López arrinconar al cuadro de casa. Oportunidades de gol del "Chucho" se dieron a los 12, 18 y 29 minutos. Todas las jugadas hicieron apretar los dietes a la afición de los "Manudos", pero el marcador no se lograba abrir.
Así terminó la primera parte, con un mejor Xelajú, pero falto de efectividad en sus remates. Eso sí, dio una cara distinta a la mostrada el pasado sábado en el arranque de la Liga Nacional cuando perdieron ante San Pedro F. C. 1-0.
Triunfo del tricampeón
Para el segundo tiempo, el equipo del español Ismael Rescalvo salió a cambiar la historia, y empezó a elaborar jugadas de peligro. El momento más crítico para los quetzaltecos llegó al 63, cuando Minor Álvarez atajó doble, primero a dos manos y luego, desde el piso, con el pie, salvando así la caída del arco quetzalteco.
Antes de esa doble jugada de peligro, Alajuelense había tenido dos tiros libres que prometían más, pero que la jugada fue desperdiciada por sus tiradores, quienes terminaron entregando el balón en la barrera de los lanudos.
Los locales tuvieron que esperar hasta la recta final del partido, minuto 82, cuando un remate de larga distancia de Ronaldo Cisneros se coló al palo izquierdo del portero Minor Álvarez para el 1-0, que a la larga terminó siendo el gol que le dio el triunfo a los campeones defensores de la Copa Centroamericana 2026.
En la segunda fecha, Liga Deportiva Alajuelense visitará a Diriangén y Xelajú descansará.