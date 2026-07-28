 VIDEO: Por unos “likes”, joven sufre brutal accidente en una piscina
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VIDEO: Por unos “likes”, joven sufre brutal accidente en una piscina

Quería hacerse viral y terminó hospitalizado tras una acrobacia extrema.

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Joven arriesga su vida por un video y sufre brutal accidente en una piscina., Captura de pantalla video de X.
Joven arriesga su vida por un video y sufre brutal accidente en una piscina. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un impactante video que circula en redes sociales muestra el momento en que un joven sufrió un grave accidente al intentar realizar una acrobacia extrema desde el balcón de una vivienda con la intención de caer en una piscina. La grabación ha reavivado el debate sobre los riesgos que algunas personas asumen para obtener visualizaciones y "likes" en internet.

La víctima fue identificada en Instagram como @peyman_taheri. De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, el incidente ocurrió en Qaem Shahr, Irán, cuando el joven decidió grabar el salto para compartirlo en sus redes sociales.

En el video, de poco más de 20 segundos, se observa al joven parado sobre el barandal del primer piso, mientras varias personas lo animan a ejecutar la acrobacia. Segundos después se lanza de espaldas con la intención de caer dentro de la piscina; sin embargo, aparentemente calcula mal la distancia y termina impactando de pie contra el borde de la piscina, entre el agua y la barda.

Tras la fuerte caída, sus acompañantes corren de inmediato para auxiliarlo, mientras el joven permanece inmóvil debido a la gravedad del impacto.

Joven sufrió una fractura en la columna vertebral

Según reportes extraoficiales, el accidente le provocó una fractura en la columna vertebral, un traumatismo craneoencefálico y varias costillas rotas que perforaron uno de sus pulmones. Equipos de emergencia lo trasladaron a un hospital, donde permaneció internado en la unidad de cuidados intensivos.

Pese a la gravedad de las lesiones, el joven logró sobrevivir gracias a la atención médica. Tiempo después compartió el mismo video del accidente en sus redes sociales y desmintió las versiones que aseguraban que había fallecido. Además, publicó fotografías de los hematomas que sufrió durante la caída y acompañó la publicación con el mensaje: "Agradezco por estar vivo".

El caso ha generado miles de reacciones en redes sociales y vuelve a poner sobre la mesa los peligros de realizar retos o acrobacias extremas únicamente para conseguir popularidad en internet.

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