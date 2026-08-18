Preocupación en el Bayern: Musiala vuelve a desmayarse

Jamal Musiala volvió a protagonizar un momento de preocupación durante el amistoso que el Bayern de Múnich disputó frente al Heidenheim. El mediapunta alemán ingresó al terreno de juego en el minuto 61, en sustitución de Arijon Ibrahimovic, pero apenas ocho minutos después tuvo que abandonar el encuentro tras sentirse indispuesto.
La situación generó inmediatamente preocupación entre los futbolistas de ambos equipos. Musiala se desplomó y los jugadores del Heidenheim y del Bayern acudieron rápidamente para auxiliarlo, mientras el cuerpo médico ingresaba al campo. Finalmente, el internacional alemán logró retirarse por su propio pie, aunque el episodio volvió a encender las alarmas alrededor de su estado físico.
Segundo desmayo de Musiala en tres días
El hecho resulta especialmente llamativo porque Musiala había sufrido un episodio similar apenas tres días antes, durante el partido frente al RB Leipzig disputado en el Allianz Arena. La repetición de este tipo de situaciones en un periodo tan corto aumenta la preocupación por las condiciones físicas del futbolista, una de las piezas más importantes del conjunto bávaro.
Hasta el momento, el Bayern de Múnich no ha ofrecido información oficial sobre lo ocurrido ni ha publicado un parte médico para aclarar el estado de salud de Musiala. El club deberá evaluar al jugador y determinar las causas de estos episodios antes de tomar una decisión sobre su participación en los próximos compromisos. Mientras tanto, la incertidumbre permanece en torno al '10' del Bayern.