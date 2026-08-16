 Jamal Musiala vive momento dramático con Bayern Múnich
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Jamal Musiala vive momento dramático en partido de Bayern Múnich

Durante la Telekom Cup, también salieron lesionados el austríaco Konrad Laimer y el coreano Kim Min-Jae.

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Jamal Musiala es atendido por cuerpo médico tras desvanecerse durante un juego ante RB Leipzig
Jamal Musiala es atendido por cuerpo médico tras desvanecerse durante un juego ante RB Leipzig / FOTO: EFE
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El Bayern Múnich mostró su mejoría respecto a sus anteriores partidos de preparación con un solvente triunfo ante el Leipzig (3-1), en un duelo marcado por las lesiones del austríaco Konrad Laimer, el coreano Kim Min-Jae y Jamal Musiala.

Las dolencias de los tres jugadores, que tuvieron que abandonar el campo, están a expensas de las pruebas que determinarán el alcance. Pero suponen un contratiempo para Vincent Kompany a diez días del arranque de la Bundesliga.

El choque disputado en el Allianz Arena lo desequilibró el colombiano Luis Díaz a los trece minutos, pero el Leipzig igualó al inicio de la segunda parte, con el gol de Brajan Gruda a pase de Max Finkgrafe.

No le dio tiempo al combinado del argentino Martín Demichelis a asumir la igualada porque cinco minutos después, Nathaniel Brown llevó a la red una buena asistencia de Aleksandar Pavlovic.

En el tramo final, Jamal Musiala rentabilizó un balón recibido de Ismael Saibari y selló la tercera victoria seguida del Bayern tras las logradas ante el Jeju coreano y el Rottach Egern.

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Bayern Múnich se queda con la Telekom Cup - @FCBayern

Las bajas del Bayern Múnich, entre ellas, la de Musiala

Jamal Musiala asustó a los jugadores y aficionados del Bayern de Múnich cuando se desplomó repentinamente en el césped bajo un calor sofocante durante un partido amistoso de pretemporada contra el RB Leipzig.

Ismael Saibari fue el primero en percatarse de que su compañero mostraba signos de inestabilidad. Inmediatamente corrió hacia él y logró sujetar a Musiala justo antes de que el joven centrocampista cayera al suelo.

Sorprendentemente, apenas dos minutos antes, ambos jugadores se habían combinado para marcar el último gol del partido. Saibari asistió a Musiala en el gol, ampliando la ventaja del Bayern a 3-1.

Fue el debut en pretemporada de Musiala y Saibari. Laimer se lesionó en los primeros minutos y Minjae Kim ya entrada en la segunda parte. Musiala se dañó al marcar el tercer gol.

*Información EFE.

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