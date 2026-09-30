 Olger Escobar: el nuevo 10 chapín que nació en la MLS
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Olger Escobar: el nuevo 10 chapín que nació en la MLS

Mediante un reportaje, la MLS recuerda los inicios de Olger Escobar y su admiración a Lionel Messi y Carlos Ruiz.

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Olger Escobar durante el duelo ante El Salvador por la Nations League
Olger Escobar durante el duelo ante El Salvador por la Nations League / FOTO: Alex Meoño
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"Creció admirando a Messi, hoy comparte liga con él y el lunes se puso la 10 de Guatemala. Qué gusto verte jugar, Olger Escobar. El futbolista de CF Montréal, asumió su rol, puso a disfrutar a la "Bicolor" y repartió dos asistencias en una goleada histórica 6-0 sobre El Salvador en la Concacaf Nations League. Pero, el nuevo 10 también nos recordó cómo está cambiando el talento chapín en MLS: la misma liga que consagró al gran ídolo guatemalteco, Carlos "Pescadito Ruiz", también forma el talento que hoy ilusiona a la Selección Nacional", recuerda la Major League Soccer (MLS) en un reportaje publicado en su sitio oficial este día.

World Soccer sitúa a Olger Escobar en la élite de las promesas globales

La revista inglesa incluye a Olger Escobar entre los 50 mejores jóvenes del mundo tras su impacto en la MLS y la Selección de Guatemala.

Admiración para Carlos el "Pescadito" Ruiz

"Aunque Carlos Ruiz era un 9 goleador, fue el símbolo del comienzo de una historia chapina que siempre estuvo muy conectada con la liga. En 2008, el exLA Galaxy marcó cuatro goles en un 6-0 ante Santa Lucía mientras jugaba acá", recordó la MLS.

Al referirse de Carlos Ruiz, la MLS siguió: "Su despedida de la "Bicolor" también fue una goleada, en la que hizo 5 de los 9 goles y aunque Guatemala quedó fuera de esa eliminatoria, ‘Pescadito’ cerró su carrera internacional con una última exhibición ante su gente".

Olger Escobar lleva esa admiración consigo. El seleccionado nacional explicó que vistió el 20 de Guatemala por Carlos Ruiz, en una entrevista recogida por El Planeta en 2025: "Yo admiro a Ruiz y espero un día ser como él".

Y lo curioso es que Olger nació en Estados Unidos después de que su padre arribara a Los Ángeles en 1999, la ciudad dónde Carlos Ruiz se convirtió en leyenda chapina de MLS un par de años más tarde. Después, se radicó en Boston, ahí fue donde el nuevo "10" de la Bicolor se formó.

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Olger Escobar, la camiseta número 10 de Guatemala - MLS

New England une a dos generaciones

El gol de oro con el que Carlos Ruiz le dio al Galaxy su primera MLS Cup, en 2002, fue contra New England Revolution. Aquella temporada también fue MVP de la liga. Olger todavía no había nacido.

Años después, ese mismo club empezó a formar al chico que hoy admira al "Pescadito". Escobar entró a la academia de New England en 2018. En 2023 fue MVP Sub-17 de MLS NEXT, tras marcar 15 goles en 17 titularidades, y dio el salto al profesionalismo con Revolution II en MLS NEXT Pro. Ese mismo año llegó su primer llamado con Guatemala. Su recorrido une el lugar donde creció con el país de su familia, y nos muestra todo lo que cambió.

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Olger Escobar durante el juego ante El Salvador por la Concacaf Nations League - Alex Meoño

Consejos de clase mundial: Lionel Messi

Antes de Canadá, cuando vivía en Boston, desde muy pequeño Olger tenía un jugador favorito: Lionel Messi. "Por eso el 10 es un número muy especial para mí, me encanta", admitió el chapín.

Ahora, en Montréal, Escobar está en un vestuario muy latino y desde agosto tiene un compañero de lujo: Alexis Sánchez. El chileno, máximo goleador histórico de "La Roja" (51 goles) y bicampeón de América, llegó como Jugador Designado con contrato hasta 2027.

Para un joven que todavía pelea por minutos en el club, Alexis puede convertirse en un mentor que ya recorrió el camino que él sueña. Y hay un detalle simbólico: el chileno viste la 10 en Montréal, el número que Olger, por ahora, solo lleva con la Bicolor. Aunque su posición natural es de delantero, su jerarquía y su recorrido pueden ser una gran referencia para el guatemalteco.

Lo que hizo ante El Salvador fue una noche. La pregunta es qué pasa cuando esas genialidades dejan de ser sorpresa en la Nations League y se vuelven costumbre, también en su club de MLS, siendo tan joven.

Si esto es lo que hace con 20 años, ¿qué hará el día que la 10 pese menos?

*Información de la MLS.

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