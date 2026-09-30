Gobierno señala “hechos de violencia atípicos” en Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo informó este miércoles, 30 de septiembre, que Guatemala enfrentó ayer una serie de actos violentos atípicos, con patrones de comportamiento criminal poco habituales y cuyo objetivo habría sido generar "un clima de alarma".
El mandatario aseguró que desde el Gobierno se está atajando estas manifestaciones de manera frontal. Asimismo, destacó la rápida respuesta de la Policía Nacional Civil, que logró capturar en flagrancia a varios involucrados.
"Quiero reconocer la respuesta rápida de la Policía Nacional Civil que, ante estos hechos, actuó de manera que logró capturar a personas en flagrancia involucradas en la comisión de estos actos. Esta capacidad de reacción es fundamental para la efectividad y debe reconocerse",
expresó durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura.
Serie de ataques que cobraron vidas
El ministro de Gobernación, Marco Villeda, detalló que se registraron seis ataques en áreas como la ciudad de Guatemala, Villa Nueva y Amatitlán. Tres de estos incidentes se consideran coordinados para dispersar a las fuerzas de seguridad. Algunos de los hechos estarían relacionados con la disputa territorial entre la pandilla Barrio 18, que está asociada con el grupo de los Caradura, y la Mara Salvatrucha.
Uno de los ataques ocurrió en la zona 6, donde falleció una persona vinculada a los Caradura, atacada por miembros del Barrio 18. Uno de los atacantes murió y el otro fue capturado en flagrancia. En otro hecho, también en zona 6, un sicario disparó contra el conductor de una camioneta de transporte urbano, quien lo embistió, causando que el agresor falleciera calcinado.
Un ataque más se registró en zona 7, contra un piloto de autobús de San Juan Sacatepéquez, presuntamente relacionado con extorsiones. Además, un médico que trabajaba en el Hospital San Juan de Dios fue asesinado en el Boulevard Liberación.
Otro incidente en zona 16 cobró la vida de una persona con antecedentes penales, aparentemente miembro de una pandilla, en el contexto de disputas entre grupos rivales. En Villa Nueva, un ataque contra un autobús dejó dos muertos y una mujer herida.
Las autoridades enfatizaron que varios de estos hechos están ligados a la rivalidad por el control de territorio para actividades relacionadas con el narcotráfico y a la reacción de las bandas ante la ofensiva estatal contra ellas.
Combate frontal a grupos delictivos
El ministro Villeda informó que este año han capturado a 750 pandilleros: 516 del Barrio 18, 204 de la Mara Salvatrucha, 34 de otras bandas y 13 del grupo Caradura. Han desmontado 544 cámaras de vigilancia de pandillas y realizaron exitosos operativos, como la incautación de dos millones de quetzales en una casa de seguridad de la Mara Salvatrucha en zona 1.
Respecto al narcotráfico, se reporta la captura de 35 personas con orden de extradición a Estados Unidos y la desarticulación de cuatro laboratorios en lo que va del año. Han decomisado 36,502 kilos de cocaína durante la actual administración, superando la cantidad alcanzada en el gobierno anterior. En 2024, la incautación suma 10,604 kilos de cocaína.
La incautación de armas también aumentó. Este año suman 3,771 armas decomisadas, un 33% más que el año anterior. Entre 2025 y 2026, el total alcanza 6,601 armas.
Finalmente, el ministro anunció que reforzarán la presencia policial y continuarán coordinando acciones con el Ejército bajo la estrategia de "anillo de contención".