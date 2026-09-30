Precios de los boletos para el partido Guatemala vs. Surinam

La Federación de Futbol de Guatemala (FFG) dio a conocer este día en sus redes sociales, los precios para la segunda presentación de la Selección de Guatemala en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, duelo que será ante el seleccionado de Surinam el próximo lunes 5 de octubre.
Los precios establecidos por la Federación serán los mismos que estuvieron activos para el duelo entre Guatemala y El Salvador del pasado lunes 28 de septiembre, donde la "Bicolor" goleó 6-0.
Tribuna: Q1,330
Platea Sur: Q730
Preferencia: Q730
General Norte: Q280
Preferencia (afición visitante): Q730
La polémica de los precios
Cuando la Federación de Futbol de Guatemala dio a conocer los precios para el partido entre Guatemala vs. El Salvador, la afición nacional recriminó a través de las redes sociales su malestar por los costos altos. Esa situación hizo que, a diferencia de las eliminatorias mundialistas donde los estadios guatemaltecos lucieron llenos, la gente no agotara las entradas y se tuviese un ingreso de casi cinco mil aficionados.
A diferencia del duelo ante El Salvador y el juego ante Surinam, la Selección Nacional venía de una dolorosa derrota ante Jamaica, pero ahora viene con los ánimos por los cielos tras el triunfo por goleada ante los salvadoreños de 6-0.
Guatemala vs. Surinam
La fecha FIFA de octubre traerá para Guatemala su tercera y cuarta presentación en la fase de grupo de la Nations League Concacaf 2026-2027, donde en un doble enfrentamiento buscará su boleto a cuartos de final del evento ante Surinam.
Primero, Guatemala visitará a los surinameses el próximo viernes 2 de octubre a las 16:00 horas en el Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, escenario deportivo donde hace un año Guatemala logró un empate: ganaba el partido 0-1, y un gol de Virgil Misidjan al 90+4 terminó por darle la igualdad a los locales.
Segundo, Guatemala recibirá a Surinam el lunes 5 de octubre a las 18:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, partido en el cual prácticamente se definirá el futuro de los chapines en la Nations League (Liga A).
Guatemala tiene varios escenarios para las dos últimas fechas de juego donde habrá 6 puntos en disputa: Puede quedar primero o segundo y clasificar a cuartos de final de la Nations League -seguir en ruta a la Copa Oro 2027-. Ser primero y clasificarse directo a la Copa Oro 2027. Ser terceros o cuartos y mantener categoría y buscar el boleto a la Copa Oro 2026 a través de las preliminares. Y el escenario más difícil sería quedar en quinto o sexto del grupo B y perder la categoría, y toda posibilidad de clasificación a fase de cuartos de final y a la Copa Oro 2027.