 Hernán Darío Gómez sigue al frente de El Salvador
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Hernán Darío Gómez sigue al frente de El Salvador, pero condicionado

Conoce fue la condición que está en juego por parte del seleccionado colombiano con “La Selecta”.

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Hernán Darío Gómez, técnico de El Salvador
Hernán Darío Gómez, técnico de El Salvador / FOTO: Alex Meoño
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El colombiano Hernán Darío Gómez puso a disposición su cargo si la selección mayor de El Salvador no se mantiene en la Liga A de la Concacaf y desciende a la Liga B, según informó este miércoles el presidente de la Federación Salvadoreña (Fesfut), Yamil Bukele, en una conferencia de prensa.

Tras el resultado de 6-0 de la selección salvadoreña en lunes ante Guatemala en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la confederación de futbol de América del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), Bukele indicó que se reunió con los jugadores y así como con el cuerpo técnico de la "Azul y Blanco".

Relató que el técnico colombiano le expresó que "si no deja a la selección mayor en el grupo (liga) A se va el día martes".

En la fase de grupos de la Liga A, El Salvador espera enfrentar como local a Jamaica el viernes 2 y visitar a Martinica el lunes 3 de octubre, tras vencer 3-1 a Martinica y caer ante Guatemala.

"El cuerpo técnico se queda con la selección para los dos partidos del día viernes y del día lunes", dijo el presidente de la Fesfut e insistió que "Hernán Darío Gómez me dijo, y le tomé la palabra, que si no logra mantener a la selección en el grupo A, se va el martes y eso es lo que puso sobre la mesa".

"Hay que trabajar, hay que trabajar y mucho. Hay que levantar los ánimos y mucho, y hay que ir con mucho valor a enfrentar el partido contra Jamaica y Martinica", añadió Bukele.

¡Goleada escandalosa! Guatemala aplasta a El Salvador en El Trébol

Con anotaciones de Darwin Lom, Rubio Rubín, Jehú Fajardo (triplete) y Jorge Aparicio, la Azul y Blanco goleó 6-0 a El Salvador y tiene vida en la Liga de Naciones de Concacaf.

La situación de El Salvador en la Liga A

El Salvador se encuentra en el grupo B de la Liga A y se ubica en la quinta posición con 3 puntos, los mismos con los que cuenta Guatemala, Honduras y Jamica, el segundo, tercer y cuarto lugar, respectivamente.

En la Liga A, los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, donde se incorporarán a México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, selecciones preclasificadas para esa instancia.

La Liga de Naciones de la Concacaf representa la única vía de clasificación para la Copa Oro 2027.

Desde su llegada, en febrero de 2025, Hernán Darío Gómez ha dirigido dieciocho partidos con un saldo de cuatro victorias, cinco empates y nueve derrotas. A esto se suman siete partidos contra clubes o academias con un balance de dos derrotas, dos empates y tres victorias.

*Información EFE.

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