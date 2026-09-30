Cristiano rompe el silencio tras abandonar la Selección

Cristiano Ronaldo abandonó este miércoles la concentración de la Selección de Portugal luego de las declaraciones realizadas por Jorge Jesús, quien dejó claro que ninguna figura del combinado nacional tendrá influencia sobre sus decisiones como entrenador. Las palabras del técnico generaron tensión alrededor del equipo y rápidamente captaron la atención de los medios portugueses, especialmente por tratarse de una situación que involucra al capitán y referente histórico de la selección.
Durante una conferencia de prensa, Jorge Jesús aseguró que no existe ningún conflicto personal con el delantero portugués, aunque remarcó que las decisiones deportivas dentro del equipo estarán bajo su responsabilidad. "Esto parece que es un caso entre él y yo, pero no hay caso ninguno. En el club manda un presidente, pero en el equipo mando yo en todo lo que tiene que ver con los jugadores", afirmó el entrenador. Además, insistió en que su metodología no estará condicionada por la trayectoria o el nombre de ningún futbolista: "No es Cristiano, ni nunca va a haber un jugador que vaya a cambiar mis ideas como entrenador. Ni él, ni nadie".
Cristiano Ronaldo se pronuncia
Minutos después de abandonar el lugar de concentración, Cristiano Ronaldo se pronunció sobre su decisión y explicó que previamente sostuvo una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol. "Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección", señaló el atacante portugués, quien evitó entrar en detalles sobre las razones que provocaron su salida.
Ronaldo también dejó abierta la posibilidad de explicar posteriormente lo ocurrido y reafirmó su vínculo con el combinado nacional. "A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué". Finalmente, el delantero cerró su mensaje con un deseo para el equipo portugués: "Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción". De esta manera, la salida de Cristiano Ronaldo abre un nuevo capítulo en la relación entre el histórico delantero y el cuerpo técnico encabezado por Jorge Jesús.