Ejército explica presencia de vehículos militares en Huité

Luego de que circularan videos en redes sociales en los que se observa la presencia de vehículos militares en el municipio de Huité, Zacapa, el Ejército de Guatemala confirmó que corresponden a unidades J8 de esa institución.
La entidad aseguró que los vehículos fueron movilizados a esa localidad el pasado domingo 27 de septiembre, pero después de que se registraran los incidentes armados que cobraron la vida de ocho personas.
De acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Comunicación del Ministerio de la Defensa Nacional, el traslado de los equipos castrenses al sector se dio con el objetivo de brindar seguridad a la población.
La institución explicó que, como medida preventiva, las unidades no ingresaron al municipio y permanecieron resguardando el perímetro.
"Sí se desplegó personal militar, pero se decidió no ingresar para no escalar la situación", informó la referida oficina
Las autoridades indicaron que el despliegue se realizó como parte de las acciones de seguridad implementadas tras los hechos registrados en la localidad, donde hubo tiroteos en al menos tres sectores, los cuales el Ejército le atribuyó a un grupo armado que no corresponde a las autoridades estatales.
Días atrás, la mayor de PM, Nathalia Mollinedo, portavoz de la institución, confirmó que el ataque armado fue cometido por una estructura del crimen organización "por situaciones de disputa territorial". Indicó que los individuos armados irrumpieron en la localidad y se desencadenó el hecho.
Sin embargo, dijo que hasta el momento se desconoce qué estructura específica fue la que perpetró el ataque, por lo continúan las acciones de investigación a cargo de la PNC y el MP.
Descarta participación del Ejército
La vocera de la institución castrense aseguró que lo ocurrido en Huité no se trató de ninguna incursión por parte del Ejercito de Guatemala, en respuesta a comentarios que señalaban a los militares de tener vínculos con los hechos. "No es nuestro uniforme, ni nuestros equipos", enfatizó.
"Se aclara que el Ejército de Guatemala está plenamente identificado con uniforme, equipo táctico, distintivos oficiales y armamento, conforme a las directivas militares vigentes, por lo que no existe elemento alguno que permita sustentar una equiparación con miembros de estructuras armadas al margen de la ley", manifestó.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7