 Foro de Transparencia: Clave para el Desarrollo Sostenible en CA
Empresas

BCIE impulsa foro regional sobre transparencia como clave para el desarrollo sostenible

El BCIE celebra un foro en Guatemala, promoviendo la transparencia como clave para el desarrollo regional con la participación de líderes internacionales y un enfoque en innovación y datos abiertos.

Compartir:
BCIE impulsa foro regional sobre transparencia como clave para el desarrollo sostenible en Centroamérica, Cortesía
BCIE impulsa foro regional sobre transparencia como clave para el desarrollo sostenible en Centroamérica / FOTO: Cortesía
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó en Ciudad de Guatemala su primer Foro Internacional "Transparencia como motor de desarrollo", reuniendo a autoridades, representantes de organismos internacionales, academia, medios y sociedad civil en el Palacio Nacional de la Cultura. El evento, enfocado en impulsar la transparencia, la innovación y la rendición de cuentas en la región, destacó el papel de la apertura y la confianza como activos clave para el desarrollo.

En la apertura, Gisela Sánchez, presidenta ejecutiva del BCIE, enfatizó que la transparencia debe construirse en conjunto con la sociedad y los países, no solo desde las instituciones. El foro, que contó con la participación de figuras como José Manuel Salazar-Xirinachs (CEPAL), Julio Enrique Flores Reyes (Comisión Nacional contra la Corrupción de Guatemala), el periodista Willie Lora, la especialista de CEPAL Alejandra Naser, Pepe García (Open Government Partnership) y Delia Ferreira Rubio (Transparencia Internacional), puso sobre la mesa la importancia de que la transparencia sea herramienta de generación de evidencia para guiar mejores decisiones y ampliar oportunidades de desarrollo.

Foto embed
Encuentro Regional BCIE - Cortesía

Las intervenciones coincidieron en que el acceso a datos abiertos, la inteligencia artificial, la transformación digital y una ciudadanía participativa son fundamentales para fortalecer las instituciones. En ese sentido, el BCIE presentó los avances de su transición hacia una institución más abierta y accesible, con una política renovada de acceso a la información y herramientas digitales actualizadas. Esta transformación forma parte de su Estrategia Institucional 2025-2029, donde la transparencia es uno de los cuatro pilares principales.

El encuentro cerró con el llamado a mantener la conversación regional sobre transparencia activa y a transformar ideas en acciones concretas. "No queremos que este foro termine cuando termine el evento. Queremos que sea el comienzo de una conversación regional", afirmó Tulio del Cid, director por Honduras y presidente del Comité de Comunicaciones y de Acceso a la Información del BCIE.

Con este encuentro, el BCIE reafirma su papel como espacio de conexión de conocimiento, innovación y diálogo en la región, y su compromiso por fortalecer la confianza y las oportunidades para el desarrollo.

Un banco de triple impacto positivo

Con 65 años de trayectoria, el BCIE reúne a 15 países miembro, incluyendo Centroamérica, Panamá, República Dominicana, Belice, México, Colombia, Argentina, Cuba (América), España (Europa) y Corea del Sur y Taiwán (Asia). En las últimas dos décadas, el banco aportó cerca del 50% de los fondos de banca multilateral de desarrollo para Centroamérica.

El BCIE cuenta con calificaciones AA+ Estable A-1+ (S&P, noviembre 2025), Aa3 Positiva P-1 (Moody’s, agosto 2025) y AA+ Positiva (JCR, enero 2026), y busca potenciar su solidez financiera y competencias clave para impulsar una transformación positiva en la región.


En Portada

Guatemala ofrece a la OEA que revise avión acusado por Belice de violar su espacio aéreot
Nacionales

Guatemala ofrece a la OEA que revise avión acusado por Belice de violar su espacio aéreo

09:43 PM, Sep 30
Diputado Julio Héctor Estrada solicita licencia por motivos de saludt
Nacionales

Diputado Julio Héctor Estrada solicita licencia por motivos de salud

09:08 PM, Sep 30
Capturan a extraditable vinculado con narcotráficot
Nacionales

Capturan a extraditable vinculado con narcotráfico

08:26 PM, Sep 30
Las voces de El Mejor Equipo estarán en los duelos Guatemala vs. Surinam t
Deportes

Las voces de El Mejor Equipo estarán en los duelos Guatemala vs. Surinam

08:40 PM, Sep 30
Olger Escobar: el nuevo 10 chapín que nació en la MLSt
Deportes

Olger Escobar: el nuevo 10 chapín que nació en la MLS

09:26 PM, Sep 30

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Liga Nacionalredes socialesComunicacionesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar