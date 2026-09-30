Foro de Transparencia: Clave para el Desarrollo Sostenible en CA

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó en Ciudad de Guatemala su primer Foro Internacional "Transparencia como motor de desarrollo", reuniendo a autoridades, representantes de organismos internacionales, academia, medios y sociedad civil en el Palacio Nacional de la Cultura. El evento, enfocado en impulsar la transparencia, la innovación y la rendición de cuentas en la región, destacó el papel de la apertura y la confianza como activos clave para el desarrollo.
En la apertura, Gisela Sánchez, presidenta ejecutiva del BCIE, enfatizó que la transparencia debe construirse en conjunto con la sociedad y los países, no solo desde las instituciones. El foro, que contó con la participación de figuras como José Manuel Salazar-Xirinachs (CEPAL), Julio Enrique Flores Reyes (Comisión Nacional contra la Corrupción de Guatemala), el periodista Willie Lora, la especialista de CEPAL Alejandra Naser, Pepe García (Open Government Partnership) y Delia Ferreira Rubio (Transparencia Internacional), puso sobre la mesa la importancia de que la transparencia sea herramienta de generación de evidencia para guiar mejores decisiones y ampliar oportunidades de desarrollo.
Las intervenciones coincidieron en que el acceso a datos abiertos, la inteligencia artificial, la transformación digital y una ciudadanía participativa son fundamentales para fortalecer las instituciones. En ese sentido, el BCIE presentó los avances de su transición hacia una institución más abierta y accesible, con una política renovada de acceso a la información y herramientas digitales actualizadas. Esta transformación forma parte de su Estrategia Institucional 2025-2029, donde la transparencia es uno de los cuatro pilares principales.
El encuentro cerró con el llamado a mantener la conversación regional sobre transparencia activa y a transformar ideas en acciones concretas. "No queremos que este foro termine cuando termine el evento. Queremos que sea el comienzo de una conversación regional", afirmó Tulio del Cid, director por Honduras y presidente del Comité de Comunicaciones y de Acceso a la Información del BCIE.
Con este encuentro, el BCIE reafirma su papel como espacio de conexión de conocimiento, innovación y diálogo en la región, y su compromiso por fortalecer la confianza y las oportunidades para el desarrollo.
Un banco de triple impacto positivo
Con 65 años de trayectoria, el BCIE reúne a 15 países miembro, incluyendo Centroamérica, Panamá, República Dominicana, Belice, México, Colombia, Argentina, Cuba (América), España (Europa) y Corea del Sur y Taiwán (Asia). En las últimas dos décadas, el banco aportó cerca del 50% de los fondos de banca multilateral de desarrollo para Centroamérica.
El BCIE cuenta con calificaciones AA+ Estable A-1+ (S&P, noviembre 2025), Aa3 Positiva P-1 (Moody’s, agosto 2025) y AA+ Positiva (JCR, enero 2026), y busca potenciar su solidez financiera y competencias clave para impulsar una transformación positiva en la región.