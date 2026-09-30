Arévalo instruye al ejército a investigar hechos en Huité

El presidente Bernardo Arévalo se pronunció este miércoles durante la conferencia de prensa La Ronda sobre los hechos ocurridos el pasado domingo 27 de septiembre en el municipio de Huité, Zacapa, donde ocho personas perdieron la vida, entre ellas tres mujeres y un menor de edad, en circunstancias aún no esclarecidas.
Arévalo expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y reafirmó el compromiso del gobierno para esclarecer lo sucedido. "El fallecimiento de cualquier persona en circunstancias violentas constituye un hecho trágico que obliga al poder público a realizar las investigaciones que permitan identificar a los actores, delimitar responsabilidades y proceder de acuerdo a lo que establece la ley", enfatizó el mandatario.
El presidente destacó que la prioridad de su administración es la protección y el bienestar de las familias guatemaltecas. Subrayó también su intención de mantener una comunicación honesta con la ciudadanía.
Explicó que, tras los hechos, la Policía Nacional Civil acudió al lugar para realizar diligencias y apoyar al Ministerio Público (MP) en la investigación. Los agentes del MP permanecen en la zona desde la noche del domingo y han solicitado reportes a diversas instituciones, incluyendo el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa, quienes colaboran activamente en el proceso.
Comisión multidisciplinaria
El mandatario indicó que instruyó al ministro de la Defensa, general Henry Sáenz, para conformar una comisión que dé seguimiento a los hechos registrados en Huité, Zacapa, y emita un informe que será entregado al Ministerio Público para contribuir a su investigación y que sea este el que establezca el alcance y la modalidad de la participación del Ejército en esos eventos.
"Instruí al ministro que estableciera una comisión multidisciplinaria, contemplada en la ley, para realizar las averiguaciones, en el marco de sus competencias, con el propósito de adoptar las medidas que procedan conforme a las regulaciones militares", dijo.
Finalmente, el funcionario expresó que el Gobierno de la República ratifica su compromiso con el Estado de Derecho, el esclarecimiento de los hechos, la investigación de responsabilidades y el cumplimiento de la justicia para las víctimas. Enfatizó que se mantienen los esfuerzos de todas las instituciones estatales para garantizar la protección de las víctimas y el desarrollo de las investigaciones.
Ministerio de la Defensa reitera disposición de esclarecer los hechos
El ministro de la Defensa expresó en nombre de la institución y propio sus condolencias a la familia de las personas fallecidas y su solidaridad con la comunidad en su totalidad en Huité, Zacapa, tras los trágicos hechos que acabaron con la vida de sus habitantes.
"Guatemala merece conocer con claridad qué ocurrió, cómo ocurrió y quiénes son los responsables. Por ello, respaldamos el esclarecimiento de los hechos y actuación de autoridades correspondientes, con respeto a la ley y si tolerancia alguna a la impunidad", dijo en su intervención en la conferencia.
El funcionario agregó que, tras recibir la instrucción del gobernante, se ha ordenado que se realicen las averiguaciones y procedimientos administrativos internos que correspondan a efecto de establecer con precisión las circunstancias relacionadas con estos hechos que permitan determinar las responsabilidades correspondientes
Las averiguaciones en curso permitirán complementar la información disponible de lo ocurrido. Asimismo, he instruido que se mantenga plena colaboración, como lo establece el marco legal, con el Ministerio Público y demás autoridades competentes, poniendo a disposición la información requerida", concluyó.