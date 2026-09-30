Jenny Alvarado Teni, nueva presidenta del Organismo Judicial

La magistrada Jenny Noemy Alvarado Teni fue electa este miércoles, con 13 votos a favor, como presidenta del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2026-2027. Su juramentación se llevará a cabo el 13 de octubre para que pueda asumir el cargo.
La reunión extraordinaria donde se hizo la votación se llevó a cabo en horas de la mañana. Durante la misma, también se abordó la integración de las Cámaras del referido organismo.
Tras finalizar la sesión se llevó a cabo una conferencia de prensa en la actual presidenta del OJ, Claudia Paredes, anunció el nombramiento y detalló que la decisión de que Alvarado sea quien la suceda en el cargo se tomó por unanimidad.
Mientras tanto, la presidenta designada expresó: "Es un verdadero honor estar acá con mis compañeros de la CSJ dando este resultado en esta mañana histórica para nuestro país, porque sabemos que el tema de justicia es relevante para nuestra población. Hoy se llevó a cabo la elección, fueron 13 votos, una elección por unanimidad, y estamos convencidos que la unidad va a ser una fortalece en esta gestión", dijo.
Señaló que su trabajo se enfocará en actuar con transparencia y continuar con lo que se esbozó en el plan estratégico institucional 2026-2030 y los proyectos que cada uno de los integrantes de ese poder del Estado estén implementando.
La magistrada resaltó que cada uno de los integrantes de la CSJ se deben a la población guatemalteca y aseguró que están en la disposición de trabajar con todas las instituciones y establecer buenas alianzas con todos aquellos que quieran aportar al desarrollo de Guatemala.
Integración de cámaras
De acuerdo con la información compartida por las autoridades del Organismo Judicial, las Cámaras quedaron integradas de la siguiente manera:
Cámara Penal
- René Guillermo Girón Palacios - presidente
- Gustavo Adolfo Morales Duarte
- Teodulo Cifuentes Maldonado
- Luis Mauricio Corado Campos
Cámara de Amparo y Antejuicio
- Igmaín Galicia Pimentel - presidente
- Carlos Ramiro Contreras Valenzuela
- Clemen Vanessa Juárez Midence
- Carlos Rodimiro Lucero Paz
Cámara Civil
- Claudia Paredes - presidenta
- Flor de María García Villatoro
- Flor de María Gálvez Barrios
- Estuardo Adolfo Cárdenas
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.