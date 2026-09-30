 Selección de Guatemala ya puso rumbo a Surinam
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Selección Nacional ya puso rumbo a Surinam

Guatemala emprendió su viaje rumbo a Surinam para enfrentar este viernes a la selección local, en un duelo clave de la Liga de Naciones de Concacaf.

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Selección de Guatemala - Alex Meoño
Selección de Guatemala / FOTO: Alex Meoño
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La Selección Nacional de Guatemala puso rumbo este miércoles a Surinam para afrontar la tercera jornada de la Liga de Naciones de Concacaf. El combinado nacional salió del Centro de Alto Rendimiento con destino al Aeropuerto Internacional La Aurora, desde donde emprenderá el viaje en un vuelo chárter para preparar su próximo compromiso internacional.

Para este encuentro, Guatemala mantendrá prácticamente la misma convocatoria que utilizó en el partido del pasado lunes frente a El Salvador. Las únicas modificaciones corresponden a las bajas de Óscar Santis, quien quedó fuera por lesión, y Darwin Lom, suspendido por acumulación de tarjetas. Sus lugares serán ocupados por Jesús López y José Ramón Bolaños, respectivamente.

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Selección de Guatemala en Kingston, Jamaica - FFG

Guatemala buscará un resultado positivo en Surinam

El duelo entre Surinam y Guatemala se disputará este viernes 2 de octubre en el estadio Franklin Essed. El combinado nacional ya conoce lo que significa jugar en este escenario, pues la última vez que ambas selecciones se enfrentaron allí el encuentro terminó con un empate 1-1, por lo que los dirigidos por Luis Fernando Tena buscarán esta vez conseguir un resultado favorable.

La actividad entre ambas selecciones no terminará en Surinam. El lunes 5 de octubre volverán a enfrentarse, ahora en territorio guatemalteco, en el Estadio El Trébol, a partir de las 18:00 horas. Ese compromiso marcará el cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf y tendrá como antecedente más reciente en dicho escenario la victoria de Guatemala por 3-1.

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