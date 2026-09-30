Órgano Disciplinario reduce la sanción de Edwin Vásquez

El Órgano Disciplinario de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala resolvió reducir la sanción impuesta a Edwin "El Chino" Vásquez, director técnico del Deportivo San Pedro, quien inicialmente había sido castigado con seis meses de suspensión por una presunta agresión contra Kenneth Váldez, futbolista de Cobán Imperial.
El conjunto sampedrano presentó un recurso de apelación para solicitar la revisión de la resolución y, la noche del martes, el Órgano Disciplinario dio a conocer su veredicto. La apelación fue declarada con lugar y, tras modificar la sanción original, Vásquez Tello quedó suspendido únicamente por un partido oficial.
'El Chino' Vásquez estará en el banquillo este fin de semana
El encuentro correspondiente a dicha suspensión ya fue cumplido durante la undécima jornada del torneo Apertura 2026, cuando Deportivo San Pedro perdió 2-1 en su visita a Guastatoya. De esta manera, el estratega guatemalteco estará nuevamente habilitado para dirigir a su equipo este fin de semana frente a Xelajú MC, en el Estadio Mario Camposeco.
La resolución también benefició al delantero argentino Germán Águila, quien había recibido dos partidos de suspensión tras ser expulsado en el mismo encuentro. Deportivo San Pedro apeló la sanción y esta fue reducida a un solo partido, por lo que el atacante también podrá estar disponible para el compromiso ante Xelajú MC.
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