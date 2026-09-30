 Localizan una persona fallecida en la zona 5 de Villa Nueva
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Localizan una persona fallecida en la zona 5 de Villa Nueva

La víctima presentaba señales de violencia y su cuerpo fue abandonado en una cuneta.

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El cuerpo fue encontrado en una cuneta en un sector de la zona 5 de Villa Nueva., Bomberos Voluntarios
El cuerpo fue encontrado en una cuneta en un sector de la zona 5 de Villa Nueva. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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El cuerpo sin vida de una persona fue localizado durante horas de la madrugada de este miércoles, 30 de septiembre, abandonado en la vía pública en el bulevar El Frutal, zona 5 del municipio de Villa Nueva, Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que fueron notificados con respecto a la presencia de una persona en estado inconsciente que se encontraba en una cuneta y presentaba señales de violencia, por lo que se inmediato se movilizaron las unidades de emergencia.

Los técnicos en urgencias médicas identificaron el área donde permanecía la persona y, al realizarle la evaluación correspondiente, confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a heridas de proyectil de arma de fuego.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. Las autoridades se encuentran realizando las diligencias en el lugar del hallazgo para coordinar su traslado hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde se harán los análisis correspondientes y se procedería a determinar de quién se trata.

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