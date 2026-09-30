 Fallece Fiona Hepler, hija de Chad Lowe, a los 13 años
Farándula

Muere Fiona Hepler, hija del actor Chad Lowe, a los 13 años

A través de un comunicado, la familia del actor informó sobre la sorpresiva muerte de la adolescente quien enfrentaba problemas de salud mental.

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Chad Lowe, Instagram
Chad Lowe / FOTO: Instagram
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La familia del actor Chad Lowe informó mediante un comunicado la inesperada muerte de Fiona, su hija de 13 años, ocurrida durante la madrugada del 29 de septiembre en su domicilio, según reportes de las autoridades locales.

"Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestra querida Fiona. Era una joven cariñosa, inteligente y creativa, con una gran pasión por el baile", compartieron los padres en un mensaje dirigido a medios como Page Six.

Destacaron que Fiona era "la luz" de sus vidas, muy amada por sus hermanas y sus padres, y solicitaron oraciones y respeto a su privacidad en estos momentos difíciles.

Chad Lowe, conocido por su trabajo en series como 'Pretty Little Liars', junto a su esposa Kim Painter, tiene tres hijas: Mabel de 17 años, Fiona de 13 y Nixie de 10.

La familia no reveló la causa específica del fallecimiento, aunque en su comunicado hizo énfasis en la importancia de buscar ayuda frente a los problemas de salud mental.

Invitaron a comunicarse con la Línea de Ayuda para el Suicidio y las Crisis marcando o enviando mensaje al 988 para quienes enfrenten este tipo de situaciones.

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Muere hija de Chad Lowe - Instagram

Reacción de la Comunidad Escolar

La noticia también impactó profundamente en el entorno escolar de la hija de Chad Lowe. De acuerdo con información de Page Six, el colegio al que asistía la adolescente envió un comunicado por correo electrónico a los padres de familia.

En este mensaje, aunque no se mencionó el nombre de la estudiante, se informó del "fallecimiento de uno de nuestros estudiantes" y se ofrecieron "nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y profesores".

El centro educativo aseguró que "los orientadores están disponibles para reunirse con los estudiantes y el personal que puedan necesitar apoyo emocional durante este difícil momento", evidenciando el impacto de la tragedia en la comunidad escolar y la necesidad de brindar soporte psicológico a quienes lo requieran.

Chad Lowe cuenta con una extensa trayectoria en la actuación, habiendo participado en una variedad de producciones cinematográficas y televisivas a lo largo de su carrera.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran 'Pretty Little Liars', 'Life Goes On', 'Night Visions', 'Silence of the Heart', 'Spencer' y 'Now and Again', solo por mencionar algunos de los títulos que lo han consolidado en la industria.

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