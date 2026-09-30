 Motorista muere tras caer de paso a desnivel en Mixco
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Motorista muere tras caer de paso a desnivel en Mixco

La persona fallecida tenía aproximadamente 35 años.

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La motocicleta quedó sobre el puente, en la zona 8 de Mixco., Bomberos Municipales
La motocicleta quedó sobre el puente, en la zona 8 de Mixco. / FOTO: Bomberos Municipales
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El conductor de una motocicleta perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en el paso a desnivel de San Cristóbal, ruta que conduce hacia Peronia, zona 8 del municipio de Mixco, Guatemala.

Los Bomberos Municipales dieron a conocer que trasladaron unidades a ese sector tras ser notificados acerca de un percance vial en el que un hombre había resultado afectado.

Cuando los técnicos en urgencias médicas hicieron la verificación correspondiente, confirmaron que en la parte baja de la estructura que se utiliza para el paso vehicular se encontraba el paciente, quien presentaba lesiones de gravedad en diferentes partes del cuerpo.

"Según personas que transitaban por el lugar, el hombre se conducía a bordo de una motocicleta cuando habría colisionado contra el bordo de contención del paso a desnivel, lo que provocó que saliera expulsado y cayera al fondo", explicó un portavoz de la institución.

Agregó que los paramédicos realizaron la evaluación correspondiente y constataron que el motorista ya no contaba con signos vitales a consecuencia del politraumatismo que sufrió.

El fallecido no pudo ser identificado, solo se estableció que tenía aproximadamente 35 años de edad.

Las autoridades correspondientes fueron notificadas y se presentaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

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