 Comic-Con Guatemala: Invitados, Precios y Detalles Clave
Farándula

Comic-Con Guatemala llega este fin de semana: invitados, precios y todo lo que debes saber

¡La espera está por terminar! Comic-Con Guatemala 2026 se realizará este fin de semana con invitados de One Piece, Harry Potter y reconocidas voces del doblaje latino. Conoce quiénes estarán, los precios y horarios del evento.

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Comic-Con Guatemala / FOTO: Redes sociales
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Los seguidores del anime, los cómics, el cine, las series, los videojuegos y el cosplay tienen una cita este fin de semana. Comic-Con Guatemala 2026 se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre en el Parque de la Industria, en la zona 9 capitalina.

Durante las dos jornadas, los asistentes podrán participar en conferencias, concursos de cosplay, actividades relacionadas con videojuegos y recorrer diferentes exposiciones y espacios de venta. La organización también ha preparado presentaciones en escenario con sus invitados internacionales. El sitio oficial estima que más de 20 mil fanáticos participarán en el encuentro.

Entre los nombres anunciados destacan Steven John Ward, actor de la adaptación live action de One Piece; Natalia Tena, conocida por Harry Potter y Game of Thrones; y reconocidos actores de doblaje como Mario Castañeda, Beto Castillo e Idzi Dutkiewicz.

Steven John Ward, de One Piece, llega a Guatemala

Uno de los invitados internacionales anunciados por la organización es el actor sudafricano Steven John Ward, quien interpreta a Dracule Mihawk en la adaptación live action de One Piece.

Mihawk, conocido como "Ojos de Halcón", es uno de los personajes del universo creado por Eiichiro Oda y uno de los espadachines más reconocidos de la historia.

Según la publicación oficial compartida por Comic-Con Guatemala, los seguidores tendrán la oportunidad de conocer al actor y escuchar más sobre su experiencia interpretando al personaje.

Ward tendrá una presentación en el escenario principal el sábado 3 y domingo 4 de octubre, de 13:30 a 14:30 horas, según el programa divulgado por los organizadores.

Natalia Tena se encontrará con sus seguidores

Otra de las figuras internacionales confirmadas es Natalia Tena, actriz británica reconocida especialmente por interpretar a Nymphadora Tonks en la saga Harry Potter.

Su trayectoria también incluye el papel de Osha en Game of Thrones y participaciones en producciones como The Mandalorian y John Wick 4.

Comic-Con Guatemala anunció que será la primera visita de la actriz al país.

Los fanáticos podrán verla en el escenario el sábado 3 y domingo 4 de octubre, cuando está programada su presentación de 16:00 a 17:00 horas.

Las voces de Goku, Doctor Strange e Iron Man

Los seguidores del doblaje latinoamericano también tendrán varios invitados para esta edición.

Mario Castañeda, ampliamente conocido por ser la voz de Goku adulto en Dragon Ball, estará presente en la convención. Su presentación está programada de 15:15 a 16:00 horas.

Beto Castillo también forma parte de los invitados. El actor y cantante mexicano ha prestado su voz a diferentes personajes, entre ellos Doctor Strange y Maui. Su participación en el escenario está prevista de 12:45 a 13:30 horas.

A ellos se suma Idzi Dutkiewicz, reconocido por su trabajo como voz de Tony Stark/Iron Man y otros personajes del cine, la televisión y el anime. Su presentación será de 14:30 a 15:15 horas.

El programa oficial también incluye la presentación de Laura Torres, programada de 12:00 a 12:45 horas.

¿Cuánto cuestan las entradas?

De acuerdo con la información divulgada para el evento, la entrada para adultos tiene un precio de Q135.

Los niños de hasta 1.40 metros pagan Q30, mientras que los adultos mayores de 60 años también tienen una tarifa de Q30 presentando su DPI.

La entrada para cosplayers cuesta Q100 y se adquiere únicamente en efectivo en taquilla durante los días del evento.

También está disponible el paquete Súper Familia por Q260, que permite el ingreso de dos adultos y dos niños de hasta 1.40 metros.

Las entradas para sábado y domingo están disponibles a través del sitio oficial de Comic-Con Guatemala. La plataforma confirma que, después de realizar la compra, el visitante recibe por correo electrónico un código QR que funciona como entrada y puede mostrarse desde el teléfono al momento de ingresar.

¿Dónde será Comic-Con Guatemala 2026?

El evento se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre en el Parque de la Industria, zona 9 de la Ciudad de Guatemala.

Las actividades estarán distribuidas en el Salón 8, Área 8/9 y Salón 9, según las publicaciones oficiales de la organización.

Con actores de producciones internacionales, reconocidas voces del doblaje y actividades dedicadas a distintas expresiones de la cultura geek, Comic-Con Guatemala prepara dos jornadas para reunir a fanáticos de distintas generaciones este fin de semana.

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