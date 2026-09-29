Desmitificando 5 Mitos de Teléfonos Plegables

Durante años, los teléfonos plegables fueron vistos como dispositivos innovadores, pero poco prácticos para el uso cotidiano. Frases como "se rompen con facilidad", "el pliegue siempre se nota" o "la batería dura muy poco" todavía forman parte de las dudas de algunos usuarios. Sin embargo, la evolución de esta tecnología ha cambiado considerablemente esa percepción.
Desde la llegada del primer Galaxy Fold en 2019, se ha impulsado el desarrollo de esta categoría y ha trabajado en aspectos como resistencia, diseño, productividad y entretenimiento.
Después de ocho generaciones, los dispositivos plegables buscan ofrecer una experiencia comparable con la de cualquier smartphone insignia.
- Mito 1: Los teléfonos plegables se rompen con facilidad
Cabe destacar que, la resistencia fue una de las principales preocupaciones cuando apareció esta categoría. Sin embargo, el desarrollo de estos dispositivos ha incorporado mejoras en materiales, estructura de pantalla, bisagras y diseño.
Una de las tecnologías mencionadas en el documento es Flex Titanium, que combina una película de aleación de titanio con una placa de titanio reforzada para proporcionar mayor soporte a la pantalla y absorber mejor la presión y los golpes cotidianos.
Más de los teléfonos plegables
- Mito 2: El pliegue de la pantalla siempre se nota demasiado
La característica más reconocible de un teléfono plegable también ha evolucionado. El trabajo sobre las bisagras, la tensión de la pantalla y la fuerza magnética permite disminuir la visibilidad del pliegue.
La intención es conseguir una apertura más suave y una superficie que se acerque cada vez más a la experiencia visual y táctil de una pantalla plana convencional.
- Mito 3: Los plegables son únicamente para fanáticos de la tecnología
Al principio, estos dispositivos estaban asociados principalmente con quienes buscaban probar las novedades tecnológicas. Sin embargo, las generaciones recientes muestran señales de una adopción más amplia.
- Mito 4: Si son más delgados, tienen menos batería
Otro de los grandes cuestionamientos era que reducir el grosor significaría sacrificar autonomía. La evolución reciente muestra que esto no necesariamente ocurre.
El Galaxy Z Fold8 Ultra alcanza apenas 4,1 milímetros desplegado y cuenta con una batería de 5.000 mAh. El Galaxy Z Fold8 incorpora 4.800 mAh, mientras que el Galaxy Z Flip8 suma 4.300 mAh.
- Mito 5: Nunca tendrán el rendimiento de un teléfono insignia
El último mito está relacionado con el rendimiento y las cámaras. La nueva generación utiliza la plataforma Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy, mientras que los modelos más avanzados incorporan sistemas fotográficos de alta resolución.