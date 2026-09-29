Game of Thrones: fecha película confirmada

Los fanáticos de Game of Thrones tendrán que esperar unos años para regresar a Poniente, pero esta vez en la pantalla grande. Warner Bros. confirmó la fecha de estreno de "Game of Thrones: Aegon’s Conquest", la primera película basada en el universo creado por George R. R. Martin.
La producción llegará a los cines el 1 de junio de 2029 y contará la historia de Aegon I Targaryen, conocido como Aegon el Conquistador, personaje clave en la formación de los Siete Reinos. Aunque todavía no se han revelado todos los detalles de la trama, el título anticipa que la historia estará centrada en la conquista de Poniente por parte de Aegon Targaryen.
@armandojbrito
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Mucho antes de los acontecimientos de Game of Thrones, Poniente estaba dividido en distintos reinos. Aegon inició una campaña militar para someterlos y establecer el dominio de la Casa Targaryen.
El conquistador contó con la ayuda de sus hermanas y esposas, Visenya y Rhaenys Targaryen, además de tres enormes dragones: Balerion, Vhagar y Meraxes. La campaña permitió a los Targaryen conquistar seis de los siete reinos y establecer las bases del poder que dominaría Poniente durante generaciones.
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Uno de los elementos más importantes será precisamente Balerion, conocido como el Terror Negro, el dragón que montaba Aegon durante la conquista. La película estará dirigida por Owen Harris, cineasta que también ha trabajado en A Knight of the Seven Kingdoms. El guion estará a cargo de Beau Willimon, conocido por House of Cards y por su trabajo como guionista de Andor.
Por ahora, no se ha anunciado el elenco ni se ha confirmado cuándo comenzará oficialmente el rodaje.
"Aegon’s Conquest" llevará al público aproximadamente 300 años antes de los acontecimientos de la serie original, incluso antes de House of the Dragon. La historia permitirá conocer uno de los episodios fundamentales para entender cómo nació el poder Targaryen en Poniente.
La película formará parte de la expansión del universo de Game of Thrones, que continuará con nuevas temporadas de sus producciones televisivas antes de dar el salto definitivo a los cines en 2029.