 Game of Thrones: fecha película confirmada
Farándula

Game of Thrones tendrá su primera película: “Aegon's Conquest” ya tiene fecha de estreno

El universo de Game of Thrones llegará por primera vez a la pantalla grande con una historia ambientada siglos antes de la serie original.

Compartir:
Lin Qi productor Game Of Thrones,
Lin Qi productor Game Of Thrones / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Los fanáticos de Game of Thrones tendrán que esperar unos años para regresar a Poniente, pero esta vez en la pantalla grande.  Warner Bros. confirmó la fecha de estreno de "Game of Thrones: Aegon’s Conquest", la primera película basada en el universo creado por George R. R. Martin.

La producción llegará a los cines el 1 de junio de 2029 y contará la historia de Aegon I Targaryen, conocido como Aegon el Conquistador, personaje clave en la formación de los Siete Reinos. Aunque todavía no se han revelado todos los detalles de la trama, el título anticipa que la historia estará centrada en la conquista de Poniente por parte de Aegon Targaryen.

@armandojbrito

En todo el universo de game of thrones. Este es sin duda para mí uno de los mejores callbacks 🐻🔥🖤 . . #got #gameofthrones #houseofthedragon #rhaenyratargaryen #daenerystargaryen

♬ original sound - Armando Jose Brito

Mucho antes de los acontecimientos de Game of Thrones, Poniente estaba dividido en distintos reinos.  Aegon inició una campaña militar para someterlos y establecer el dominio de la Casa Targaryen.

El conquistador contó con la ayuda de sus hermanas y esposas, Visenya y Rhaenys Targaryen, además de tres enormes dragones: Balerion, Vhagar y Meraxes.  La campaña permitió a los Targaryen conquistar seis de los siete reinos y establecer las bases del poder que dominaría Poniente durante generaciones.

Más de la película de Game of Thrones

Uno de los elementos más importantes será precisamente Balerion, conocido como el Terror Negro, el dragón que montaba Aegon durante la conquista. La película estará dirigida por Owen Harris, cineasta que también ha trabajado en A Knight of the Seven Kingdoms. El guion estará a cargo de Beau Willimon, conocido por House of Cards y por su trabajo como guionista de Andor.

Por ahora, no se ha anunciado el elenco ni se ha confirmado cuándo comenzará oficialmente el rodaje.

Kimberly Flores rompe el silencio por primera vez tras su separación de Edwin Luna

Kimberly Flores habló por primera vez ante los medios tras la pausa que ella y Edwin Luna anunciaron.

"Aegon’s Conquest" llevará al público aproximadamente 300 años antes de los acontecimientos de la serie original, incluso antes de House of the Dragon.  La historia permitirá conocer uno de los episodios fundamentales para entender cómo nació el poder Targaryen en Poniente.

La película formará parte de la expansión del universo de Game of Thrones, que continuará con nuevas temporadas de sus producciones televisivas antes de dar el salto definitivo a los cines en 2029.

En Portada

Combustibles: Arévalo sanciona ley que exonera impuestos y veta la que fijaba precios topet
Nacionales

Combustibles: Arévalo sanciona ley que exonera impuestos y veta la que fijaba precios tope

07:09 AM, Sep 30
Motorista muere tras caer de paso a desnivel en Mixcot
Nacionales

Motorista muere tras caer de paso a desnivel en Mixco

06:33 AM, Sep 30
Diputados solicitan reunión con el Comité Olímpico Internacionalt
Deportes

Diputados solicitan reunión con el Comité Olímpico Internacional

07:16 AM, Sep 30
Localizan una persona fallecida en la zona 5 de Villa Nuevat
Nacionales

Localizan una persona fallecida en la zona 5 de Villa Nueva

07:03 AM, Sep 30
Surgen nuevos videos del violento ataque registrado en zona 6t
Nacionales

Surgen nuevos videos del violento ataque registrado en zona 6

06:12 AM, Sep 30

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga NacionalEE.UU.Real MadridComunicacionesredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar