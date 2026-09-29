 Lamine Yamal lidera la goleada de España sobre Croacia
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Lamine Yamal lidera la goleada de España sobre Croacia

La Selección de España goleó 4-1 a Croacia en Sevilla, con un doblete de Lamine Yamal y goles de Marc Pubill y Nico Williams, para extender a 40 partidos su racha invicta.

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Celebración de Lamine Yamal ante Croacia - EFE
Celebración de Lamine Yamal ante Croacia / FOTO: Agencia EFE
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España volvió a demostrar por qué es una de las grandes protagonistas del fútbol internacional. La vigente campeona del mundo se impuso con autoridad por 4-1 ante Croacia en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, en un encuentro en el que dejó nuevamente en evidencia su capacidad ofensiva y su dominio del juego. Con este resultado, la Roja extendió a 40 partidos consecutivos su racha sin conocer la derrota.

El partido comenzó de la mejor manera para los españoles. Apenas habían transcurrido 72 segundos cuando Lamine Yamal recibió el balón tras una gran combinación colectiva y sacó un espectacular disparo colocado para abrir el marcador. Croacia encontró el empate al minuto 29 por medio de Dion Beljo, quien aprovechó un despiste defensivo para vencer a Unai Simón. Sin embargo, la reacción española fue inmediata y Marc Pubill apareció poco después para marcar de cabeza el 2-1, resultado con el que ambos equipos se marcharon al descanso.

España ganó, gustó y goleó

En la segunda parte, Croacia intentó adelantar sus líneas y competir con mayor intensidad, pero España mantuvo el control del encuentro. Lamine Yamal volvió a aparecer en el minuto 63, esta vez tras recibir un preciso pase de Pedri, para firmar su doblete y ampliar la ventaja. El extremo del Barcelona volvió a ser una de las principales figuras de la selección española, mientras que el conjunto dirigido por Luis de la Fuente administró el resultado con solvencia y esperó su oportunidad para sentenciar definitivamente el duelo.

La goleada quedó sellada poco antes del final gracias a Nico Williams, quien puso el 4-1 con una gran definición. El triunfo tuvo además un significado especial para España, que se presentó ante su público como bicampeona del mundo y consiguió su segunda victoria del torneo. Para De la Fuente también fue una noche especial en Sevilla, ciudad en la que desarrolló buena parte de su carrera como futbolista y donde comenzó su trayectoria como entrenador en las categorías juveniles del club hispalense.

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Celebración de Lamine Yamal ante Croacia - Agencia EFE

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