 Reina de belleza muere a los 30 tras mensaje impactante
Farándula

Encuentran muerta a reina de belleza a los 30 años tras publicar desgarrador mensaje

La muerte de la modelo e influencer conmocionó a sus seguidores. Horas antes de ser encontrada sin vida, compartió una publicación relacionada con el amor propio.

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Reina de belleza / FOTO: Reina de belleza
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El mundo del modelaje y las redes sociales se encuentra de luto tras la muerte de Nidhi Tiwari, reconocida reina de belleza, modelo e influencer de origen indio, quien falleció a los 30 años en circunstancias que todavía son investigadas por las autoridades. De acuerdo con medios locales, entre ellos Hari Bhoomi, el cuerpo de Tiwari fue encontrado dentro de su vivienda en Singrauli, Madhya Pradesh, India, donde residía junto a su madre y su hermana.

Uno de los detalles que más ha impactado a sus seguidores es que, horas antes de su muerte, Nidhi Tiwari publicó un mensaje en redes sociales relacionado con el amor propio. En la publicación, la joven habló sobre sentirse incompleta, un mensaje que posteriormente cobró especial relevancia tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

La publicación provocó numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes expresaron sorpresa y tristeza al recordar que la influencer había estado activa en redes sociales poco antes de que ocurriera la tragedia. Según las declaraciones de la madre de Nidhi Tiwari ante la policía, la joven se habría encerrado en su habitación alrededor de las 20:00 horas del sábado 26 de septiembre.

Lo anterior, después de mantener una discusión con un ingeniero con quien había estado hablando durante aproximadamente dos años y medio. La preocupación aumentó durante la mañana del domingo, cuando sus familiares intentaron comunicarse con ella sin obtener respuesta. Ante esta situación, dieron aviso a la policía.

Más de la reina de belleza

Los agentes acudieron a la vivienda y encontraron a Tiwari inconsciente dentro de su habitación. Posteriormente fue trasladada a un hospital, donde fue declarada oficialmente muerta. Originaria de Singrauli, India, Nidhi Tiwari había construido una importante carrera como modelo, reina de belleza y creadora de contenido.

La joven contaba con cerca de 900 mil seguidores en Facebook, además de cientos de miles de personas que seguían su trayectoria a través de Instagram.

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Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente la causa exacta de su fallecimiento. La investigación continúa abierta y contempla la posibilidad de un suicidio, por lo que las circunstancias de su muerte todavía deben ser esclarecidas oficialmente.

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