Fallece Otto Sirgo: Un Gran Pérdida para las Telenovelas

La televisión mexicana está de luto tras darse a conocer la muerte de Otto Sirgo, reconocido actor con una extensa trayectoria en telenovelas, cine y teatro. Cabe destacar que su carrera se extendió por varias décadas y dejó personajes recordados por el público.
Otto Sirgo fue una figura destacada de la actuación en México. A lo largo de su trayectoria participó en numerosas producciones televisivas y trabajó junto a reconocidas figuras del espectáculo. Entre sus participaciones más recordadas se encuentran "Niña amada mía" y "Lazos de amor", producciones que forman parte de la televisión mexicana.
La noticia de su fallecimiento fue reportada este 29 de septiembre de 2026, generando reacciones entre seguidores y colegas del medio artístico. Hasta el momento, la información disponible se ha centrado en confirmar la muerte del actor y recordar su trayectoria profesional.
Otto Sirgo nació el 19 de diciembre de 1946 y estuvo vinculado con el mundo artístico desde muy joven. Su familia también tenía una importante relación con la actuación: fue hijo de los actores Otto Sirgo y Magda Haller y nieto de la actriz Conchita Gentil Arcos.
Más de Otto Sirgo
Aunque estudió Administración de Empresas Turísticas, su verdadera vocación estuvo siempre frente a los escenarios y las cámaras. De acuerdo con una entrevista concedida en 2021, comenzó profesionalmente en 1968 y posteriormente construyó una carrera que abarcó televisión, teatro y cine.
El teatro ocupó un lugar especial en su trayectoria. Además de actuar, también se desempeñó como director y productor de obras, y expresó en distintas ocasiones su admiración por esta disciplina.
A lo largo de los años, Sirgo formó parte de producciones como "Vencer el pasado", "Eternamente amándonos", "Falsa identidad", "Tres veces Ana", "Enemigo íntimo" y otras historias que ampliaron su presencia en la televisión mexicana. También recibió reconocimientos por su trabajo, entre ellos premios TVyNovelas y el Micrófono de Oro por excelencia artística.