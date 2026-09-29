 Accidente múltiple en ruta al Pacífico: fallece motorista
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Paso cerrado en ruta al Pacífico tras múltiple colisión donde falleció motorista

El hecho ocurrió en el kilómetro 13.5, donde un vehículo quedó a punto de caer del puente.

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Área donde ocurrió el accidente en el km. 13.5 de la ruta al Pacífico., Bomberos Voluntarios
Área donde ocurrió el accidente en el km. 13.5 de la ruta al Pacífico. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Un aparatoso accidente de tránsito se registró este martes, 29 de septiembre, en el kilómetro 13.5 de la ruta al Pacífico (CA-9), sobre el puente ubicado cerca de la bajada de Villa Lobos. El saldo fue de una persona fallecida, una herida y múltiples daños materiales.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva dio a conocer que entre los vehículos involucrados se encuentra un tráiler, un carro y una motocicleta. La víctima mortal es el conductor de esta última.

Según la información preliminar, por causas no establecidas, el piloto del vehículo de transporte pesado colisionó contra el automóvil y también arrolló al motociclista, generándole las graves lesiones que terminaron con su fallecimiento en el lugar.

Asimismo, se informó que el automovilista presenta lesiones y fue atendido por los cuerpos de socorro.

Hasta el momento, ninguna de las personas afectadas ha sido identificada.

Paso totalmente cerrado

La PMT informó que el carro liviano quedó prácticamente destruido y permanece a las orillas de la carretera, a punto de caer a la hondonada. Asimismo, hay partes de los otros vehículos accidentados dispersos sobre la ruta.

Ante esta situación, y con el fin de resguardar el área ante el fallecimiento del motorista, quedó suspendido el paso vehicular en el sector.

"Hay un cierre total de la vía con dirección al sur de la Ciudad de Guatemala. Se solicita a los usuarios tomar las precauciones necesarias", expresó Dalia Santos, vocera de la PMT.

Más diligencias

El personal de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público acudió al lugar donde falleció el motorista para realizar las diligencias correspondientes.

En el kilómetro 14 de la ruta al Pacífico también hay presencia de las autoridades, ya que en este punto se detuvo el conductor del transporte pesado después de que se registró el accidente en el km 13.5.

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