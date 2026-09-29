Wladimir Klitschko protege herencia de su hija con Hayden Panettiere

Wladimir Klitschko, el exprometido de Hayden Panettiere, ha presentado una petición urgente ante un tribunal de California para solicitar la tutela temporal de la herencia de su hija de once años, Kaya.
La medida busca proteger los bienes de la menor tras el reciente fallecimiento de su madre, en medio de una investigación federal y reportes de objetos desaparecidos de la residencia de la actriz en Los Ángeles.
La solicitud judicial, presentada por Klitschko, excampeón mundial de boxeo ucraniano, destaca la necesidad inmediata de salvaguardar el patrimonio de Kaya, quien es la única heredera de Hayden Panettiere.
El documento legal menciona la incautación de pertenencias de la actriz en el marco de una investigación federal, así como el acceso no autorizado de individuos desconocidos a su vivienda y la desaparición de objetos de valor.
Klitschko ha tenido la custodia total de Kaya durante la mayor parte de su vida, y la niña reside con él en Ucrania. La petición subraya que es "urgente y esencial" que se le conceda la condición legal de tutor temporal del patrimonio de su hija.
Según el documento, "sin un nombramiento inmediato para estos fines, existe una alta probabilidad de que los bienes pertenecientes al patrimonio de Hayden Panettiere se pierdan, se dañen o se dilapiden antes de que un representante personal debidamente designado pueda ocupar el cargo para protegerlos".
Los abogados de Klitschko presentaron la petición el pasado jueves, aunque no se hizo pública hasta el lunes, cuando fue difundida por el medio TMZ.
La solicitud enfatiza que la intención de Klitschko es únicamente proteger el futuro patrimonio de su hija hasta que se designe un administrador permanente.
Trágica muerte
Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en las series de televisión "Heroes" y "Nashville", falleció el 16 de agosto a los 36 años.
Un informe forense obtenido por Associated Press reveló que su muerte se debió a una sobredosis accidental de varias drogas, entre ellas fentanilo.
El informe también indicó que la actriz había estado en rehabilitación apenas unas semanas antes de su deceso. Fue encontrada inconsciente en un apartamento en Greenville, Carolina del Sur.
La petición judicial detalla que, además de los bienes incautados por agentes federales, no existe ninguna persona autorizada para gestionar las pertenencias de Hayden Panettiere y asegurar su devolución.
Asimismo, la demanda señala que antes de su fallecimiento, Panettiere y Klitschko habían contratado seguridad para proteger su casa debido a que una persona no identificada había accedido sin autorización. La petición anticipa que esta misma persona podría continuar intentando apropiarse indebidamente de bienes pertenecientes al patrimonio de la actriz.
La audiencia para abordar este asunto crucial está programada para el 8 de octubre, donde se determinará el futuro de la administración de los bienes de Hayden Panettiere en beneficio de su hija.