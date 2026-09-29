Un aficionado muere durante el Zimbabue-RD Congo

La tragedia marcó el partido entre Zimbabue y la República Democrática del Congo (RDC), correspondiente a las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones de 2027. Un aficionado perdió la vida durante una estampida registrada en el Estadio Nacional de Deportes de Harare, justo cuando comenzaba el encuentro. La Policía zimbabuense confirmó el fallecimiento y anunció una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.
El incidente ocurrió alrededor de las 18:30 horas en la puerta número 2 del recinto, donde se había concentrado una gran cantidad de aficionados. De acuerdo con la Policía, el hecho involucró a un vehículo policial destinado al control de multitudes y a un peatón. Las autoridades no han revelado la identidad de la víctima y señalaron que se emitirá un informe más detallado una vez que avancen las investigaciones.
Luto en el Zimbabue vs. RD Congo
Reportes de medios locales señalan que los aficionados con boleto se impacientaron debido a las dificultades para ingresar al estadio y al reforzamiento de las medidas de seguridad por la presencia del presidente zimbabuense, Emmerson Mnangagwa. Un video analizado por ZimLive muestra un vehículo policial equipado con un cañón de agua desplazándose hacia la puerta 2, mientras se producía una aglomeración. Según ese reporte, una persona cayó en medio de la concentración y quedó debajo del vehículo; sin embargo, la secuencia exacta de los acontecimientos todavía forma parte de la investigación oficial.
La tragedia ensombreció el regreso de Zimbabue al Estadio Nacional de Deportes para un partido internacional después de cinco años, tras las remodelaciones que permitieron levantar las restricciones que impedían utilizar el recinto. En el terreno de juego, la RDC se impuso 2-1 ante los locales, pero el resultado quedó relegado a un segundo plano por el fallecimiento del aficionado. La Policía expresó sus condolencias a la familia de la víctima y aseguró que buscará establecer con precisión qué ocurrió durante la estampida.