 Un aficionado muere durante el Zimbabue-RD Congo
Deportes

Un aficionado muere en una estampida durante el Zimbabue-RD Congo

La Policía de Zimbabue confirmó la muerte de un aficionado durante una estampida en el estadio y anunció una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente.

Compartir:
Un aficionado muere en una estampida durante el Zimbabue-RD Congo - Captura de pantalla
Un aficionado muere en una estampida durante el Zimbabue-RD Congo / FOTO: Captura de pantalla
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La tragedia marcó el partido entre Zimbabue y la República Democrática del Congo (RDC), correspondiente a las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones de 2027. Un aficionado perdió la vida durante una estampida registrada en el Estadio Nacional de Deportes de Harare, justo cuando comenzaba el encuentro. La Policía zimbabuense confirmó el fallecimiento y anunció una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho. 

El incidente ocurrió alrededor de las 18:30 horas en la puerta número 2 del recinto, donde se había concentrado una gran cantidad de aficionados. De acuerdo con la Policía, el hecho involucró a un vehículo policial destinado al control de multitudes y a un peatón. Las autoridades no han revelado la identidad de la víctima y señalaron que se emitirá un informe más detallado una vez que avancen las investigaciones.

Luto en el Zimbabue vs. RD Congo

Reportes de medios locales señalan que los aficionados con boleto se impacientaron debido a las dificultades para ingresar al estadio y al reforzamiento de las medidas de seguridad por la presencia del presidente zimbabuense, Emmerson Mnangagwa. Un video analizado por ZimLive muestra un vehículo policial equipado con un cañón de agua desplazándose hacia la puerta 2, mientras se producía una aglomeración. Según ese reporte, una persona cayó en medio de la concentración y quedó debajo del vehículo; sin embargo, la secuencia exacta de los acontecimientos todavía forma parte de la investigación oficial.

La tragedia ensombreció el regreso de Zimbabue al Estadio Nacional de Deportes para un partido internacional después de cinco años, tras las remodelaciones que permitieron levantar las restricciones que impedían utilizar el recinto. En el terreno de juego, la RDC se impuso 2-1 ante los locales, pero el resultado quedó relegado a un segundo plano por el fallecimiento del aficionado. La Policía expresó sus condolencias a la familia de la víctima y aseguró que buscará establecer con precisión qué ocurrió durante la estampida. 

En Portada

Combustibles: Arévalo sanciona ley que exonera impuestos y veta la que fijaba precios topet
Nacionales

Combustibles: Arévalo sanciona ley que exonera impuestos y veta la que fijaba precios tope

07:09 AM, Sep 30
Motorista muere tras caer de paso a desnivel en Mixcot
Nacionales

Motorista muere tras caer de paso a desnivel en Mixco

06:33 AM, Sep 30
Diputados solicitan reunión con el Comité Olímpico Internacionalt
Deportes

Diputados solicitan reunión con el Comité Olímpico Internacional

07:16 AM, Sep 30
Localizan una persona fallecida en la zona 5 de Villa Nuevat
Nacionales

Localizan una persona fallecida en la zona 5 de Villa Nueva

07:03 AM, Sep 30
Surgen nuevos videos del violento ataque registrado en zona 6t
Nacionales

Surgen nuevos videos del violento ataque registrado en zona 6

06:12 AM, Sep 30

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga NacionalEE.UU.Real MadridComunicacionesredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar